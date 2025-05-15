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АПЛ: розклад і результати матчів 37-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця
Чемпіонський титул достроково виграв "Ліверпуль", а запекла боротьба за місця в Лізі чемпіонів триває.
Від 16 до 20 травня відбудуться матчі передостаннього, 37-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю: "Астон Вілла" прийме "Тоттенгем", а "Челсі" без відстороненого через позитивну допінг-пробу Михайла Мудрика позмагається з "Манчестер Юнайтед".
У неділю "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться із "Саутгемптоном", "Ноттінгем" зіграє з "Вест Гемом", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зійдеться з "Фулгемом", а "Арсенал" Олександра Зінченка прийматиме "Ньюкасл".
У понеділок "Ліверпуль" вже у статусі чемпіона побореться з "Брайтоном".
Завершиться тур у вівторок, коли "Манчестер Сіті" прийме "Борнмут" Іллі Забарного.
Зазначимо, що у суботу, 17 травня, "Крістал Пелас" і "Манчестер Сіті" поміряються силами у фіналі Кубка Англії, який відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
Розклад і результати матчів 37-го туру АПЛ
П'ятниця, 16 травня
21:30 "Астон Вілла" – "Тоттенгем"
22:15 "Челсі" – "Манчестер Юнайтед"
Неділя, 18 травня
14:00 "Евертон" – "Саутгемптон"
16:15 "Вест Гем" – "Ноттінгем"
17:00 "Брентфорд" – "Фулгем"
17:00 "Лестер" – "Іпсвіч"
18:30 "Арсенал" – "Ньюкасл"
Понеділок, 19 травня
22:00 "Брайтон" – "Ліверпуль"
Вівторок, 20 травня
22:00 "Крістал Пелас" – "Вулвергемптон"
22:00 "Манчестер Сіті" – "Борнмут"
За два тури до кінця в АПЛ лідирує "Ліверпуль" (83 очка), який достроково став чемпіоном. На другому місці йде "Арсенал" (68 балів). Третю сходинку посідає "Ньюкасл" (66 пунктів). У зоні Ліги чемпіонів також розташувалися "Манчестер Сіті" (65 очок) і "Челсі" (63 бали).