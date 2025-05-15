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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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136
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АПЛ: розклад і результати матчів 37-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Чемпіонський титул достроково виграв "Ліверпуль", а запекла боротьба за місця в Лізі чемпіонів триває.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Ньюкасл" – "Арсенал"

"Ньюкасл" – "Арсенал" / © Associated Press

Від 16 до 20 травня відбудуться матчі передостаннього, 37-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю: "Астон Вілла" прийме "Тоттенгем", а "Челсі" без відстороненого через позитивну допінг-пробу Михайла Мудрика позмагається з "Манчестер Юнайтед".

У неділю "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться із "Саутгемптоном", "Ноттінгем" зіграє з "Вест Гемом", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зійдеться з "Фулгемом", а "Арсенал" Олександра Зінченка прийматиме "Ньюкасл".

У понеділок "Ліверпуль" вже у статусі чемпіона побореться з "Брайтоном".

Завершиться тур у вівторок, коли "Манчестер Сіті" прийме "Борнмут" Іллі Забарного.

Зазначимо, що у суботу, 17 травня, "Крістал Пелас" і "Манчестер Сіті" поміряються силами у фіналі Кубка Англії, який відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Розклад і результати матчів 37-го туру АПЛ

П'ятниця, 16 травня

21:30 "Астон Вілла" – "Тоттенгем"

22:15 "Челсі" – "Манчестер Юнайтед"

Неділя, 18 травня

14:00 "Евертон" – "Саутгемптон"

16:15 "Вест Гем" – "Ноттінгем"

17:00 "Брентфорд" – "Фулгем"

17:00 "Лестер" – "Іпсвіч"

18:30 "Арсенал" – "Ньюкасл"

Понеділок, 19 травня

22:00 "Брайтон" – "Ліверпуль"

Вівторок, 20 травня

22:00 "Крістал Пелас" – "Вулвергемптон"

22:00 "Манчестер Сіті" – "Борнмут"

За два тури до кінця в АПЛ лідирує "Ліверпуль" (83 очка), який достроково став чемпіоном. На другому місці йде "Арсенал" (68 балів). Третю сходинку посідає "Ньюкасл" (66 пунктів). У зоні Ліги чемпіонів також розташувалися "Манчестер Сіті" (65 очок) і "Челсі" (63 бали).

Таблиця АПЛ після 36-го туру

Таблиця АПЛ після 36-го туру / © flashscore.ua

Таблиця АПЛ після 36-го туру / © flashscore.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
136
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