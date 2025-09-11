- Дата публікації
АПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків четвертого туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
13 і 14 вересня відбудуться матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у суботу, 13 вересня, "Арсенал" прийме "Ноттінгем", який орендував у "канонірів" українця Олександра Зінченка.
Того ж дня "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка позмагається з "Астон Віллою", а "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка протистоятиме "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика.
Завершиться тур у неділю, 14 вересня, чинний чемпіон "Ліверпуль" зустрінеться з "Бернлі", а в центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийматиме "Манчестер Юнайтед".
Розклад і результати матчів 4-го туру АПЛ
Субота, 13 вересня
14:30 "Арсенал" – "Ноттінгем"
17:00 "Борнмут" – "Брайтон"
17:00 "Евертон" – "Астон Вілла"
17:00 "Крістал Пелас" – "Сандерленд"
17:00 "Ньюкасл" – "Вулвергемптон"
17:00 "Фулгем" – "Лідс"
19:30 "Вест Гем" – "Тоттенгем"
22:00 "Брентфорд" – "Челсі"
Неділя, 14 вересня
16:00 "Бернлі" – "Ліверпуль"
18:30 "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед"
Таблиця АПЛ після 3-го туру
