АПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

13 і 14 вересня відбудуться матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у суботу, 13 вересня, "Арсенал" прийме "Ноттінгем", який орендував у "канонірів" українця Олександра Зінченка.

Того ж дня "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка позмагається з "Астон Віллою", а "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка протистоятиме "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика.

Завершиться тур у неділю, 14 вересня, чинний чемпіон "Ліверпуль" зустрінеться з "Бернлі", а в центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийматиме "Манчестер Юнайтед".

Розклад і результати матчів 4-го туру АПЛ

Субота, 13 вересня

14:30 "Арсенал" – "Ноттінгем"

17:00 "Борнмут" – "Брайтон"

17:00 "Евертон" – "Астон Вілла"

17:00 "Крістал Пелас" – "Сандерленд"

17:00 "Ньюкасл" – "Вулвергемптон"

17:00 "Фулгем" – "Лідс"

19:30 "Вест Гем" – "Тоттенгем"

22:00 "Брентфорд" – "Челсі"

Неділя, 14 вересня

16:00 "Бернлі" – "Ліверпуль"

18:30 "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед"

Таблиця АПЛ після 3-го туру

Таблиця АПЛ після 3-го туру / © flashscore.ua

