ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

АПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків четвертого туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

13 і 14 вересня відбудуться матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у суботу, 13 вересня, "Арсенал" прийме "Ноттінгем", який орендував у "канонірів" українця Олександра Зінченка.

Того ж дня "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка позмагається з "Астон Віллою", а "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка протистоятиме "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика.

Завершиться тур у неділю, 14 вересня, чинний чемпіон "Ліверпуль" зустрінеться з "Бернлі", а в центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" прийматиме "Манчестер Юнайтед".

Розклад і результати матчів 4-го туру АПЛ

Субота, 13 вересня

14:30 "Арсенал" – "Ноттінгем"

17:00 "Борнмут" – "Брайтон"

17:00 "Евертон" – "Астон Вілла"

17:00 "Крістал Пелас" – "Сандерленд"

17:00 "Ньюкасл" – "Вулвергемптон"

17:00 "Фулгем" – "Лідс"

19:30 "Вест Гем" – "Тоттенгем"

22:00 "Брентфорд" – "Челсі"

Неділя, 14 вересня

16:00 "Бернлі" – "Ліверпуль"

18:30 "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед"

Таблиця АПЛ після 3-го туру

Таблиця АПЛ після 3-го туру / © flashscore.ua

Таблиця АПЛ після 3-го туру / © flashscore.ua

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що збірна Англії знищила Сербію в матчі відбору на чемпіонат світу-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie