АПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Арсенал" – "Манчестер Сіті" / © Associated Press

Реклама

20 і 21 вересня відбудуться матчі п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 20 вересня, чинний чемпіон "Ліверпуль" у мерсисайдському дербі зійдеться з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка.

Того ж дня "Ноттінгем", який орендував у "Арсенала" українця Олександра Зінченка, зіграє з "Бернлі".

Реклама

Також "Манчестер Юнайтед" прийме "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика, а "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка позмагається з "Фулгемом".

У неділю, 21 вересня, в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Арсенал" і "Манчестер Сіті".

Розклад і результати матчів 5-го туру АПЛ

Субота, 20 вересня

14:30 "Ліверпуль" – "Евертон"

Реклама

17:00 "Бернлі" – "Ноттінгем"

17:00 "Брайтон" – "Тоттенгем"

17:00 "Вест Гем" – "Крістал Пелас"

17:00 "Вулвергемптон" – "Лідс"

Реклама

19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Челсі"

22:00 "Фулгем" – "Брентфорд"

Неділя, 21 вересня

16:00 "Борнмут" – "Ньюкасл"

Реклама

16:00 "Сандерленд" – "Астон Вілла"

18:30 "Арсенал" – "Манчестер Сіті"

Таблиця АПЛ після 4-го туру

Таблиця АПЛ після 4-го туру / © flashscore.ua

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що Ярмолюк допоміг "Брентфорду" виграти серію пенальті та вийти до 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

Реклама

Також ми розповідали, що Зінченко дебютував за "Ноттінгем" і драматично вилетів з Кубка англійської ліги.

Реклама