АПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків п'ятого туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
20 і 21 вересня відбудуться матчі п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У суботу, 20 вересня, чинний чемпіон "Ліверпуль" у мерсисайдському дербі зійдеться з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка.
Того ж дня "Ноттінгем", який орендував у "Арсенала" українця Олександра Зінченка, зіграє з "Бернлі".
Також "Манчестер Юнайтед" прийме "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика, а "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка позмагається з "Фулгемом".
У неділю, 21 вересня, в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Арсенал" і "Манчестер Сіті".
Розклад і результати матчів 5-го туру АПЛ
Субота, 20 вересня
14:30 "Ліверпуль" – "Евертон"
17:00 "Бернлі" – "Ноттінгем"
17:00 "Брайтон" – "Тоттенгем"
17:00 "Вест Гем" – "Крістал Пелас"
17:00 "Вулвергемптон" – "Лідс"
19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Челсі"
22:00 "Фулгем" – "Брентфорд"
Неділя, 21 вересня
16:00 "Борнмут" – "Ньюкасл"
16:00 "Сандерленд" – "Астон Вілла"
18:30 "Арсенал" – "Манчестер Сіті"
Таблиця АПЛ після 4-го туру
