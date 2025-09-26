АПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Ліверпуль" / © Associated Press

Від 27 до 29 вересня відбудуться матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 27 вересня, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Манчестер Юнайтед", а чинний чемпіон "Ліверпуль" завітає у гості до "Крістал Пелас", який після цього зіграє з київським "Динамо" в першому турі основного раунду Ліги конференцій.

Того ж дня "Манчестер Сіті" позмагається з "Бернлі", "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика зустрінеться з "Брайтоном", а "Ноттінгем" орендованого у "Арсенала" українця Олександра Зінченка зійдеться із "Сандерлендом".

У неділю, 28 вересня, "Астон Вілла" прийматиме "Фулгем", а "Ньюкасл" поміряється силами з "Арсеналом".

Закінчиться тур у понеділок, 29 вересня, коли "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка побореться з "Вест Гемом".

Розклад і результати матчів 6-го туру АПЛ

Субота, 27 вересня

14:30 "Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Крістал Пелас" – "Ліверпуль"

17:00 "Лідс" – "Борнмут"

17:00 "Манчестер Сіті" – "Бернлі"

17:00 "Челсі" – "Брайтон"

19:30 "Ноттінгем" – "Сандерленд"

22:00 "Тоттенгем" – "Вулвергемптон"

Неділя, 28 вересня

16:00 "Астон Вілла" – "Фулгем"

18:30 "Ньюкасл" – "Арсенал"

Понеділок, 29 вересня

22:00 "Евертон" – "Вест Гем"

Таблиця АПЛ після 5-го туру

Таблиця АПЛ після 5-го туру / © flashscore.ua

