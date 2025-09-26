- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 2 хв
АПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків шостого туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 27 до 29 вересня відбудуться матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У суботу, 27 вересня, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Манчестер Юнайтед", а чинний чемпіон "Ліверпуль" завітає у гості до "Крістал Пелас", який після цього зіграє з київським "Динамо" в першому турі основного раунду Ліги конференцій.
Того ж дня "Манчестер Сіті" позмагається з "Бернлі", "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика зустрінеться з "Брайтоном", а "Ноттінгем" орендованого у "Арсенала" українця Олександра Зінченка зійдеться із "Сандерлендом".
У неділю, 28 вересня, "Астон Вілла" прийматиме "Фулгем", а "Ньюкасл" поміряється силами з "Арсеналом".
Закінчиться тур у понеділок, 29 вересня, коли "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка побореться з "Вест Гемом".
Розклад і результати матчів 6-го туру АПЛ
Субота, 27 вересня
14:30 "Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед"
17:00 "Крістал Пелас" – "Ліверпуль"
17:00 "Лідс" – "Борнмут"
17:00 "Манчестер Сіті" – "Бернлі"
17:00 "Челсі" – "Брайтон"
19:30 "Ноттінгем" – "Сандерленд"
22:00 "Тоттенгем" – "Вулвергемптон"
Неділя, 28 вересня
16:00 "Астон Вілла" – "Фулгем"
18:30 "Ньюкасл" – "Арсенал"
Понеділок, 29 вересня
22:00 "Евертон" – "Вест Гем"
Таблиця АПЛ після 5-го туру
Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що вихованець "Арсенала" помер унаслідок жахливого епізоду під час матчу.