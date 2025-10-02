АПЛ: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Челсі" – "Ліверпуль" / © Associated Press

Від 3 до 5 жовтня відбудуться матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 3 жовтня, грою між "Борнмутом" і "Фулгемом".

У суботу, 4 жовтня, "Арсенал" прийме "Вест Гем", "Манчестер Юнайтед" позмагається із "Сандерлендом", а в центральному поєдинку туру "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика протистоятиме чинному чемпіону "Ліверпулю".

Закінчиться тур у неділю, 5 жовтня: "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийматиме "Крістал Пелас", "Ноттінгем" орендованого у "Арсенала" українця Олександра Зінченка зустрінеться з "Ньюкаслом", а "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зійдеться з "Манчестер Сіті".

Розклад і результати матчів 7-го туру АПЛ

П'ятниця, 3 жовтня

22:00 "Борнмут" – "Фулгем"

Субота, 4 жовтня

14:30 "Лідс" – "Тоттенгем"

17:00 "Арсенал" – "Вест Гем"

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Сандерленд"

19:30 "Челсі" – "Ліверпуль"

Неділя, 5 жовтня

16:00 "Астон Вілла" – "Бернлі"

16:00 "Вулвергемптон" – "Брайтон"

16:00 "Евертон" – "Крістал Пелас"

16:00 "Ньюкасл" – "Ноттінгем"

18:30 "Брентфорд" – "Манчестер Сіті"

Таблиця АПЛ після 6-го туру

Таблиця АПЛ після 6-го туру / © flashscore.ua

