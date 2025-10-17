ТСН у соціальних мережах

АПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків восьмого туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед"

"Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

Від 18 до 20 жовтня відбудуться матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 18 жовтня, "Ноттінгем" орендованого у "Арсенала" українця Олександра Зінченка прийме "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика.

Того ж дня "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка завітає у гості до "Манчестер Сіті", а "Арсенал" позмагається з "Фулгемом".

У неділю, 19 жовтня: "Тоттенгем" зустрінеться з "Астон Віллою", а в центральному поєдинку туру чинний чемпіон "Ліверпуль" прийме "Манчестер Юнайтед".

Закінчиться тур у понеділок, 20 жовтня, коли "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка поміряється силами з "Вест Гемом".

Розклад і результати матчів 8-го туру АПЛ

Субота, 18 жовтня

14:30 "Ноттінгем" – "Челсі"

17:00 "Бернлі" – "Лідс"

17:00 "Брайтон" – "Ньюкасл"

17:00 "Крістал Пелас" – "Борнмут"

17:00 "Манчестер Сіті" – "Евертон"

17:00 "Сандерленд" – "Вулвергемптон"

19:30 "Фулгем" – "Арсенал"

Неділя, 19 жовтня

16:00 "Тоттенгем" – "Астон Вілла"

18:30 "Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед"

Понеділок, 20 жовтня

22:00 "Вест Гем" – "Брентфорд"

Таблиця АПЛ після 7-го туру

Таблиця АПЛ після 7-го туру / © flashscore.ua

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

