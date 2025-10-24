АПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Арсенал" / © Associated Press

Від 24 до 26 жовтня відбудуться матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 24 жовтня, поєдинком між "Лідсом" і "Вест Гемом".

У суботу, 25 жовтня, "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика прийме "Сандерленд", "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Брайтоном", а "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка позмагається з чинним чемпіоном "Ліверпулем".

У неділю, 26 жовтня, "Арсенал" прийме "Крістал Пелас", "Манчестер Сіті" завітає у гості до "Астон Вілли", "Ноттінгем" травмованого українця Олександра Зінченка зійдеться з "Борнмутом", а "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка поміряється силами з "Тоттенгемом".

Розклад і результати матчів 9-го туру АПЛ

П'ятниця, 24 жовтня

22:00 "Лідс" – "Вест Гем"

Субота, 25 жовтня

17:00 "Ньюкасл" – "Фулгем"

17:00 "Челсі" – "Сандерленд"

19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"

22:00 "Брентфорд" – "Ліверпуль"

Неділя, 26 жовтня

16:00 "Арсенал" – "Крістал Пелас"

16:00 "Астон Вілла" – "Манчестер Сіті"

16:00 "Борнмут" – "Ноттінгем"

16:00 "Вулвергемптон" – "Бернлі"

18:30 "Евертон" – "Тоттенгем"

Таблиця АПЛ після 8-го туру

Таблиця АПЛ після 8-го туру / © flashscore.ua

