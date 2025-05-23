АПЛ: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Англії, турнірна таблиця

"Челсі" – "Ноттінгем" / © Associated Press

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У неділю, 25 травня, відбудуться матчі заключного, 38-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Головна інтрига останнього туру – боротьба за місця в наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Участь у найстатуснішому євротурнірі вже забезпечили собі новоспечений чемпіон АПЛ "Ліверпуль" і "Арсенал" Олександра Зінченка, який посідає другу позицію.

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За ще три путівки до Ліги чемпіонів продовжують боротьбу "Манчестер Сіті", "Ньюкасл", "Челсі", "Астон Вілла" та "Ноттінгем".

В останньому турі "Борнмут" Іллі Забарного позмагається з "Лестером", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Вулвергемптоном", а "Ліверпуль" прийме "Крістал Пелас", який сенсаційно переміг "Манчестер Сіті" та здобув Кубок Англії.

"Астон Вілла" спробує здолати "Манчестер Юнайтед", "Челсі" без відстороненого через позитивну допінг-пробу Михайла Мудрика поміряється силами з "Ноттінгемом", а "Евертон" Віталія Миколенка побореться з "Ньюкаслом".

"Арсенал" приїде в гості до "Саутгемптона", "Манчестер Сіті" зіграє з "Фулгемом", а "Тоттенгем" після перемоги над "Манчестер Юнайтед" у фіналі Ліги Європи і завоювання путівки до Ліги чемпіонів прийматиме "Брайтон".

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Розклад і результати матчів 38-го туру АПЛ

Неділя, 25 травня

18:00 "Борнмут" – "Лестер"

18:00 "Вулвергемптон" – "Брентфорд"

18:00 "Іпсвіч" – "Вест Гем"

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18:00 "Ліверпуль" – "Крістал Пелас"

18:00 "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вілла"

18:00 "Ноттінгем" – "Челсі"

18:00 "Ньюкасл" – "Евертон"

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18:00 "Саутгемптон" – "Арсенал"

18:00 "Тоттенгем" – "Брайтон"

18:00 "Фулгем" – "Манчестер Сіті"

Таблиця АПЛ після 37-го туру

Таблиця АПЛ після 37-го туру / © flashscore.ua

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