ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

АПЛ: розклад матчів 1-го туру чемпіонату Англії з футболу

Дивіться календар усіх поєдинків стартового туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" / © Associated Press

У п'ятницю, 15 серпня, стартує новий сезон англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

У матчі-відкритті чинний чемпіон "Ліверпуль" прийматиме "Борнмут", який кілька днів тому продав українського захисника Іллю Забарного до ПСЖ.

У суботу, 16 серпня, "Астон Вілла" позмагається з "Ньюкаслом", "Тоттенгем" після поразки від ПСЖ у Суперкубку УЄФА прийме новачка елітного дивізіону "Бернлі", а "Манчестер Сіті" завітає у гості до "Вулвергемптона".

У неділю, 17 серпня, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Ноттінгемом", а "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика прийме "Крістал Пелас", який розпочав сезон із сенсаційної перемоги над "Ліверпулем" у Суперкубку Англії.

Того ж дня в центральному поєдинку першого туру АПЛ зійдуться "Манчестер Юнайтед" і "Арсенал" українця Олександра Зінченка.

Закінчиться тур у понеділок, 18 серпня, коли "Евертон" українського оборонця Віталія Миколенка протистоятиме "Лідсу", який повернувся до АПЛ.

Розклад матчів 1-го туру АПЛ

П'ятниця, 15 серпня

22:00 "Ліверпуль" – "Борнмут"

Субота, 16 серпня

14:30 "Астон Вілла" – "Ньюкасл"

17:00 "Брайтон" – "Фулгем"

17:00 "Сандерленд" – "Вест Гем"

17:00 "Тоттенгем" – "Бернлі"

19:30 "Вулвергемптон" – "Манчестер Сіті"

Неділя, 17 серпня

16:00 "Ноттінгем" – "Брентфорд"

16:00 "Челсі" – "Крістал Пелас"

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

Понеділок, 18 серпня

22:00 "Лідс" – "Евертон"

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що Забарний зворушливо попрощався з "Борнмутом" перед трансфером до ПСЖ.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie