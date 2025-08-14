- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 2 хв
АПЛ: розклад матчів 1-го туру чемпіонату Англії з футболу
Дивіться календар усіх поєдинків стартового туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні.
У п'ятницю, 15 серпня, стартує новий сезон англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).
У матчі-відкритті чинний чемпіон "Ліверпуль" прийматиме "Борнмут", який кілька днів тому продав українського захисника Іллю Забарного до ПСЖ.
У суботу, 16 серпня, "Астон Вілла" позмагається з "Ньюкаслом", "Тоттенгем" після поразки від ПСЖ у Суперкубку УЄФА прийме новачка елітного дивізіону "Бернлі", а "Манчестер Сіті" завітає у гості до "Вулвергемптона".
У неділю, 17 серпня, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Ноттінгемом", а "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика прийме "Крістал Пелас", який розпочав сезон із сенсаційної перемоги над "Ліверпулем" у Суперкубку Англії.
Того ж дня в центральному поєдинку першого туру АПЛ зійдуться "Манчестер Юнайтед" і "Арсенал" українця Олександра Зінченка.
Закінчиться тур у понеділок, 18 серпня, коли "Евертон" українського оборонця Віталія Миколенка протистоятиме "Лідсу", який повернувся до АПЛ.
Розклад матчів 1-го туру АПЛ
П'ятниця, 15 серпня
22:00 "Ліверпуль" – "Борнмут"
Субота, 16 серпня
14:30 "Астон Вілла" – "Ньюкасл"
17:00 "Брайтон" – "Фулгем"
17:00 "Сандерленд" – "Вест Гем"
17:00 "Тоттенгем" – "Бернлі"
19:30 "Вулвергемптон" – "Манчестер Сіті"
Неділя, 17 серпня
16:00 "Ноттінгем" – "Брентфорд"
16:00 "Челсі" – "Крістал Пелас"
18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"
Понеділок, 18 серпня
22:00 "Лідс" – "Евертон"
