АПЛ: розклад матчів 1-го туру чемпіонату Англії з футболу

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" / © Associated Press

У п'ятницю, 15 серпня, стартує новий сезон англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

У матчі-відкритті чинний чемпіон "Ліверпуль" прийматиме "Борнмут", який кілька днів тому продав українського захисника Іллю Забарного до ПСЖ.

У суботу, 16 серпня, "Астон Вілла" позмагається з "Ньюкаслом", "Тоттенгем" після поразки від ПСЖ у Суперкубку УЄФА прийме новачка елітного дивізіону "Бернлі", а "Манчестер Сіті" завітає у гості до "Вулвергемптона".

У неділю, 17 серпня, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Ноттінгемом", а "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика прийме "Крістал Пелас", який розпочав сезон із сенсаційної перемоги над "Ліверпулем" у Суперкубку Англії.

Того ж дня в центральному поєдинку першого туру АПЛ зійдуться "Манчестер Юнайтед" і "Арсенал" українця Олександра Зінченка.

Закінчиться тур у понеділок, 18 серпня, коли "Евертон" українського оборонця Віталія Миколенка протистоятиме "Лідсу", який повернувся до АПЛ.

Розклад матчів 1-го туру АПЛ

П'ятниця, 15 серпня

22:00 "Ліверпуль" – "Борнмут"

Субота, 16 серпня

14:30 "Астон Вілла" – "Ньюкасл"

17:00 "Брайтон" – "Фулгем"

17:00 "Сандерленд" – "Вест Гем"

17:00 "Тоттенгем" – "Бернлі"

19:30 "Вулвергемптон" – "Манчестер Сіті"

Неділя, 17 серпня

16:00 "Ноттінгем" – "Брентфорд"

16:00 "Челсі" – "Крістал Пелас"

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

Понеділок, 18 серпня

22:00 "Лідс" – "Евертон"

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що Забарний зворушливо попрощався з "Борнмутом" перед трансфером до ПСЖ.