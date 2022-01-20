АПЛ: "Тоттенхем" вирвав перемогу завдяки історичному камбеку в компенсований час, "Манчестер Юнайтед" здолав опонента за 12 хвилин

АПЛ: "Тоттенхем" вирвав перемогу завдяки історичному камбеку в компенсований час, "Манчестер Юнайтед" здолав опонента за 12 хвилин

Кожен із фаворитів по-різному здобув три бали.

Досить результативно пройшли перенесені матчі 17 туру англійської Премєр-ліги.

Так, лондонський "Тоттенхем" на виїзді у неймовірній кінцівці здобув вольову перемогу над "Лестером" із рахунком 3:2 .

Відкрили рахунок господарі, сталося це на 24 хвилині - автором забитого голу став Патсон Дака. Утім, піти на перерву, ведучи в рахунку, "лисицям" не вдалося, адже на 38 хвилині паритет відновиви Харрі Кейн.

Після перерви забитого м'яча довелося чекати аж до 76 хвилини - Джеймс Меддісон точним ударом вдруге вивів "Лестер" уперед. Здавалося, що господарі зуміють несподівано перемогти "шпор", проте іншої думки був форвард лондонців - Стівен Бергвейн. 24-річний нідерландець спочатку на п'ятій компенсованій до основного часу хвилині зрівняв рахунок на табло, а за мить приніс "Тоттенхему" перемогу.

Цікаво, що цей камбек "шпор" став історичним, адже він найпізніший в АПЛ. Колишній рекорд належав "Манчестер Сіті" - у травні 2012 року "городяни" програвали на 91:14, але зрештою здолали "Квінс Парк Рейнджерс" з рахунком 3:2, що дозволило їм стати чемпіоном Англії.

До вашої уваги відеоогляд цієї гри.

Пісоя цієї перемоги команда Антоніо Конте набрала 36 очок на піднялася на п'яту позицію в турнірній таблиці. Окрім того, "шпори" ще мають декілька матчів у запасі. "Тоттенхем" продовжив безпрограшну серію в АПЛ до дев'яти матчів. За Конте "шпори" ще не програвали в рамках чемпіонату Англії;

"Лестер", своєю чергою, залишився з 25 пунктами на десятому місці. Вони також ще мають низку матчів у запасі;

Наступні матчі "Лестер" та "Тоттенхем" проведуть у неділю, 23 січня. "Лисиці" в рамках 23-го туру АПЛ приймують "Брайтон", а лондондці в дербі поміряються силами з "Челсі" на його полі.

Трохи легше свої три бали в 17-му турі АПЛ здобув "Манчестер Юнайтед", який на виїзді розібрався з "Брентфордом" ( 3:1 ).

Підопічні Ральфо Рангніка усі питання щодо переможця гри вирішили за 12 хвилин другого тайму. Від 55 до 77 хвилини "червоні дияволи" тричі розписалися в сітці воріт опонента. Забитими голами відзначилися Ентоні Еланга, Мейсон Грінвуд та Маркус Рашфорд.

Усе, на що вистачило "Брентфорд", так це на м'яч престижу від Айвена Тоуні, який він забив на 85 хвилині .

До вашої уваги відеоогляд цього матчу.