АПЛ: Ярмолюк допоміг "Брентфорду" здобути перемогу, "Борнмут" із Забарним зазнав поразки

Відбулися матчі 24-го туру чемпіонату Англії за участю українців Єгора Ярмолюка та Іллі Забарного.

У поєдинках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Брентфорд" Єгора Ярмолюка в гостях обіграв "Вулвергемптон" ( 0:2 ), а "Борнмут" іншого українця Іллі Забарного на виїзді поступився "Фулгему" ( 3:1 ).

На 35-й хвилині "бджоли" вийшли вперед завдяки голу Крістіана Норгорда. На 77-й хвилині Айвен Тоні подвоїв перевагу гостей – передгольовий пас зробив Ярмолюк, який вийшов на поле на 69-й хвилині.

Після цієї перемоги "Брентфорд" (25 очок) піднявся на 14-те місце в АПЛ. "Вулвергемптон" (32 бали) посідає десяту позицію.

У паралельному матчі "Фулгем" двічі за перший тайм вразив ворота "вишень" – відзначилися Боббі Де Кордова-Рід та Родрігу Муніз. На початку другого тайму "Борнмут" скоротив відставання – на 50-й хвилині забив Маркос Сенесі, але вже за дві хвилини Родрігу Муніз оформив дубль, встановивши остаточний рахунок поєдинку.

Зазначимо, що Забарний вийшов у стартовому складі "вишень" і відіграв повний матч.

Завдяки цьому успіху "Фулгем" (29 пунктів) піднявся на 12-ту позицію в АПЛ. "Борнмут" (27 балів) опустився на 13-те місце.

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