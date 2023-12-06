АПЛ: Забарний допоміг "Борнмуту" перемогти, "Брентфорд" з Ярмолюком програв, успіх "Ліверпуля"

Відбулися ще три поєдинки 15-го туру чемпіонату Англії з футболу.

У матчах 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Борнмут" Іллі Забарного в гостях обіграв "Крістал Пелас" (0:2), "Брентфорд" Єгора Ярмолюка на виїзді поступився "Брайтону" (2:1), а "Ліверпуль" на чужому полі переміг "Шеффілд Юнайтед" (0:2).

"Борнмут" вийшов вперед на 25-й хвилині зусиллями Маркоса Сенесі. А на 90+1-й хвилині "вишні" забили другий гол у ворота "Крістал Пелас" – відзначився Кіффер Мур.

Забарний з'явився на полі у стартовому складі та відіграв повний матч. На 63-й хвилині український захисник отримав жовту картку.

Після цієї перемоги "Борнмут" (16 очок) посідає 15-те місце в АПЛ. "Крістал Пелас" (16 балів) йде на 14-й позиції.

У паралельному матчі "Брентфорд" на 27-й хвилині відкрив рахунок у грі проти "Брайтона" – Бріан Мбемо реалізував пенальті.

Однак команда екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі зуміла оформити камбек. На 31-й хвилині рахунок зрівняв Паскаль Гросс, а на 52-й хвилині 18-річний Джек Хіншелвуд приніс "чайкам" перемогу.

Ярмолюк вийшов у стартовому складі "бджіл" і був замінений у перерві.

"Брентфорд" (19 очок) залишився на 11-му місці в АПЛ. "Брайтон" (25 балів) піднявся на сьому сходинку.

У ще одному поєдинку, який відбувався одночасно з двома попередніми, "Ліверпуль" вперше вразив ворота "Шеффілд Юнайтед" на 37-й хвилині – гол забив Вірджил Ван Дейк. Крапку в цій грі на 90+4-й хвилині поставив Домінік Собослай.

"Ліверпуль" (34 очки) розташовується на другому місці в АПЛ, відстаючи від лідера "Арсенала" Олександра Зінченка на два бали. "Шеффілд Юнайтед" (5 пунктів) замикає турнірну таблицю.

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