Аплодував увесь стадіон: українець вибив переможця Ліги Європи з Кубка Іспанії

Мілованов відзначився другим голом у сезоні.

У четвер, 6 січня, в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії "Вільярреал" відправився у гості до "Спортінга Хіхон" та зазнав поразки 2:1.

Гості першими відкрили рахунок, проте "Спортінг" зумів зрівняти, а згодом і вирвав перемогу.

Переможний гол на 88-й хвилині забив український захисник Богдан Мілованов.

Завдяки цій перемозі команда українця відправилася у наступний етап турніру.

Цей гол став другим для українця за іспанський клуб у 17 матчах нинішнього сезону.

Читайте також:

Майже на дні: "Дженоа" Шевченка звела внічию свій перший матч у 2022 році

Доведеться простояти перший тайм: "Аталанта" Малиновського отримає технічну перемогу в Серії А

"Це можна виправити": тренер "Реала" похвалив Луніна за його гру в Кубку Іспанії, але все ж виокремив певний недолік