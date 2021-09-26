"Аплодую Усику": як світ боксу відреагував на сенсаційну перемогу українця над Джошуа

"Аплодую Усику": як світ боксу відреагував на сенсаційну перемогу українця над Джошуа

Авторитетні фахівці, колишні чемпіони та колеги розсипалися в компліментах Сашкові.

Український боксер Олександр Усик, перемігши одноголосним рішенням суддів британця Ентоні Джошуа, став новим чемпіоном світу за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO в суперважкій вазі.

Ось як на сенсаційний успіх нашого співвітчизника відреагував світ боксу.

Колишній чемпіон світу Віталій Кличко: "Прекрасний бій, розумний. Я дуже щасливий. Олександр виконав бездоганну роботу. Вся країна в захваті. Він - наступний чемпіон світу в супертяжах після Володимира Кличка. Прекрасний результат. Ми дуже задоволені".

Відомий американський тренер Тедді Атлас: "Вітаю Усика. Він зробив те, що я передбачав, вигравши титул у супертяжах, як це зробив Холіфілд після абсолютного чемпіонства у крузервейті. Також вітаю суддів, ви не облажалися".

Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс: "Повинен поаплодувати Усику за відмінний тактичний виступ сьогодні. Для Джошуа це не кінець шляху, але не потрібно бути таким обережним і чекати на 8-й раунд, щоб покінчити із суперником. Вчися і ставай кращим".

Український боксер Іван Редкач: "Сміливо скажу, Усик - найкращий боєць планети. Це було красиво, яскраво, хвилююче, кожна секунда бою - шедевр від Сашка".

Колишній британський боксер Джонні Нельсон: "За моїми підрахунками Джошуа виграв три раунди, решту взяв Усик. Переміг кращий боксер. Безперечно".

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг. Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання