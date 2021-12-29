"Апологет футболу по-дедзербськи": в "Шахтарі" розповіли, без якого гравця не можуть уявити команду

"Апологет футболу по-дедзербськи": в "Шахтарі" розповіли, без якого гравця не можуть уявити команду

Футболіст поповнив команду лише півроку тому.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував літні трансфери клубу.

Влітку до команди приєдналися Марлон, Траоре та Педріньо.

"Я вважаю, що це три сильні футболісти. Футбол, який вони показували, показують і показуватимуть, гадаю, відповідає грошам, які ми заплатили.

Якщо говорити про Траоре, то практично з самого початку він майже в кожній грі забивав, для цього ми його й брали. На жаль, потім сталася травма, але це вже інше питання.

Якщо взяти Педріньйо, то до травми він також показував хороший футбол, а зараз, мені здається, йому ще потрібен час, щоб повернутися на колишній рівень.

Про Марлона можу сказати, що вже складно уявити команду без нього, це апологет футболу по-дедербськи. Ми його брали спеціально під гру Роберто, він добре її розуміє та транслює всій команді", - цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

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