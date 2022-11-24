"Арбітр VAR, напевно, спав": головний тренер Гани про "подароване" пенальті Роналду

Головний тренер збірної Гани Отто Аддо обурений суддівством у матчі 1-го туру групи H чемпіонату світу-2022 проти національної команди Португалії.

Керманич розкритикував призначене пенальті, яке реалізував Кріштіану Роналду.

"Наш гравець грає в м’яч, а вже потім був контакт. Не знаю, що судді робили в той момент, арбітр VAR, напевно, спав. Це божевілля, що вони навіть не переглянули відеоповтор. Це було неправильне рішення", – цитує Аддо SportBuzzer.

Він розповів, що намагався поговорити з арбітром поєдинку.

"Після матчу я запитав, чи можу поговорити з арбітром. Мені сказали, що він на нараді та що це неможливо. Було б добре, якби він знайшов кілька хвилин для тренера", – сказав фахівець.

Огляд матчу

Матч Португалія – Гана завершився перемогою команди Роналду з рахунком 3:2.

команди Роналду з рахунком 3:2. У другому турі 28 листопада Південна Корея протистоятиме Гані, а Португалія визначить сильнішого зі Уругваєм. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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