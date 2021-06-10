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Арени Євро-2020: головне про стадіони, які приймуть матчі першості континенту

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Арени Євро-2020: головне про стадіони, які приймуть матчі першості континенту

Associated Press

Ігри турніру відбудуться в 11 містах.

Вже завтра, 11 червня, матчем-відкриттям між збірними Італії та Туреччини на "Олімпійському стадіоні" в Римі стартує Євро-2020.

Фінальний турнір першості континенту повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу він був відкладений на рік.

Через неготовність пустити на трибуни уболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

ТСН Проспорт розповідає найважливіше, що потрібно знати про арени, на яких проводитимуться ігри турніру.

"Олімпійський стадіон" (Рим)

twitter.com/VivoAzzurro_ / ©
twitter.com/VivoAzzurro_

Побудований: у 1928 році.
Місткість 72 700 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: у 1968 і 1980 роках.
На арені чотири рази проводився фінал Ліги чемпіонів і одного разу фінал Чемпіонату світу.
Заповнюваність на Євро-2020: 16 000 глядачів.
Прийме матчі: 11 червня - Група А: Туреччина - Італія
                         16 червня - Група А: Італія - Швейцарія
                         20 червня - Група А: Італія - Уельс
                         3 липня: 1/4 фіналу

"Бакинський Олімпійський стадіон" (Баку)

bos.az / ©
bos.az

Побудований: у 2015 році.
Місткість 69 870 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
Заповнюваність на Євро-2020: 31 000 глядачів.
Прийме матчі: 12 червня - Група A: Уельс - Швейцарія
                         16 червня - Група A: Туреччина - Уельс
                         20 червня - Група A: Швейцарія - Туреччина
                         3 липня: 1/4 фіналу

"Паркен" (Копенгаген)

twitter.com/bwin / ©
twitter.com/bwin

Побудований: у 1990 році.
Місткість 38 076 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
На арені двічі проводився фінал Кубка УЄФА.
Заповнюваність на Євро-2020: 15 900 тисяч глядачів.
Прийме матчі: 12 червня - Група B: Данія - Фінляндія
                         17 червня - Група B: Данія - Бельгія
                         21 червня - Група B: Росія - Данія
                         28 червня: 1/8 фіналу

"Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург)

instagram.com/gazpromarena / ©
instagram.com/gazpromarena

Побудований: у 2016 році.
Місткість 62 315 глядачів.
Розміри поля: 120*80 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
На арені проводилися матчі Чемпіонату світу-2018.
Заповнюваність на Євро-2020: 30 500 глядачів.
Прийме матчі: 12 червня - група В: Бельгія - Росія
                         14 червня - група Е: Польща - Словаччина
                         16 червня - група В: Фінляндія - Росія
                         18 червня - група Е: Швеція - Словаччина
                         21 червня - група В: Фінляндія - Бельгія
                         23 червня - група Е: Швеція - Польща
                         2 липня: 1/4 фіналу

"Національний стадіон" (Бухарест)

twitter.com/placar / ©
twitter.com/placar

Побудований: у 2011 році.
Місткість 55 600 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
На арені проводився фінал Ліги Європи у 2012 році.
Заповнюваність на Євро-2020: 13 тисяч глядачів.
Прийме матчі: 13 червня - Група С: Австрія - Північна Македонія
                         17 червня - Група С: Україна - Північна Македонія
                         21 червня - Група С: Україна - Австрія
                         28 червня: 1/8 фіналу

"Йоган Кройф Арена" (Амстердам)

johancruijffarena.nl / ©
johancruijffarena.nl

Побудований: у 1996 році.
Місткість 54 990 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: у 2000 році.
Заповнюваність на Євро-2020: 16 000 глядачів.
Прийме матчі: 13 червня - Група C: Нідерланди - Україна
                         17 червня - Група C: Нідерланди - Австрія
                         21 червня - Група C: Північна Македонія - Нідерланди
                         26 червня: 1/8 фіналу

"Вемблі" (Лондон)

© Associated Press
Associated Press

Побудований: у 2007 році.
Місткість: 90 000 глядачів.
Розміри поля: 105*69 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
На арені двічі проводився фінал Ліги чемпіонів і літні Олімпійські ігри.
Заповнюваність на Євро-2020: 22 500 глядачів.
Прийме матчі: 13 червня - Група D: Англія - Хорватія
                         18 червня - Група D: Англія - Шотландія
                         22 червня - Група D: Чехія - Англія
                         26 червня: 1/8 фіналу
                         29 червня: 1/8 фіналу
                         6 липня: півфінал
                         7 липня: півфінал
                         11 липня: фінал

"Гемпден Парк" (Глазго)

euro2020.scottishfa.co.uk / ©
euro2020.scottishfa.co.uk

Побудований: у 1903 році.
Місткість 52 103 глядачі.
Розміри поля: 105*70 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
На арені проводився фінал Кубка чемпіонів 1960 року.
Заповнюваність на Євро-2020: 12 000 глядачів.
Прийме матчі: 14 червня - Група D: Шотландія - Чехія
                         18 червня - Група D: Хорватія - Чехія
                         22 червня - Група D: Хорватія - Шотландія
                         29 червня: 1/8 фіналу

"Естадіо Ла Картуха" (Севілья)

© Associated Press
Associated Press

Побудований: у 1997 році.
Місткість: 60 000 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: у 1968 і 1980 роках.
На арені проводився фінал Кубка УЄФА і Чемпіонат світу з легкої атлетики.
Заповнюваність на Євро-2020: 16 000 глядачів.
Прийме матчі: 14 червня - Група E: Іспанія - Швеція
                         19 червня - Група E: Іспанія - Польща
                         23 червня - Група E: Словаччина - Іспанія
                         27 червня: 1/8 фіналу

"Ференц Пушкаш" (Будапешт)

© Associated Press
Associated Press

Побудований: у 2019 році.
Місткість 67 215 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
Заповнюваність на Євро-2020: 61 тисяча глядачів.
Прийме матчі: 15 червня - Група F: Угорщина - Португалія
                         19 червня - Група F: Угорщина - Франція
                         23 червня - Група F: Португалія - Франція
                         27 червня: 1/8 фіналу

"Арена Мюнхен" (Мюнхен)

allianz-arena.com / ©
allianz-arena.com

Побудований: у 2005 році.
Місткість 67 812 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
На арені проводився фінал Ліги чемпіонів і матчі Чемпіонату світу-2006.
Заповнюваність на Євро-2020: 14 500 глядачів.
Прийме матчі: 15 червня - Група F: Франція - Німеччина
                         19 червня - Група F: Португалія - Німеччина
                         23 червня - Група F: Німеччина - Угорщина
                         2 липня: 1/4 фіналу