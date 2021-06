Арени Євро-2020: головне про стадіони, які приймуть матчі першості континенту

Associated Press

Ігри турніру відбудуться в 11 містах.

Вже завтра, 11 червня, матчем-відкриттям між збірними Італії та Туреччини на "Олімпійському стадіоні" в Римі стартує Євро-2020.

Фінальний турнір першості континенту повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу він був відкладений на рік.

Через неготовність пустити на трибуни уболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

ТСН Проспорт розповідає найважливіше, що потрібно знати про арени, на яких проводитимуться ігри турніру.

"Олімпійський стадіон" (Рим)

twitter.com/VivoAzzurro_

Побудований: у 1928 році.

Місткість 72 700 глядачів.

Розміри поля: 105*68 метрів.

Приймав матчі Чемпіонату Європи: у 1968 і 1980 роках.

На арені чотири рази проводився фінал Ліги чемпіонів і одного разу фінал Чемпіонату світу.

Заповнюваність на Євро-2020: 16 000 глядачів.

Прийме матчі: 11 червня - Група А: Туреччина - Італія

16 червня - Група А: Італія - Швейцарія

20 червня - Група А: Італія - Уельс

3 липня: 1/4 фіналу

"Бакинський Олімпійський стадіон" (Баку)

bos.az

Побудований: у 2015 році.

Місткість 69 870 глядачів.

Розміри поля: 105*68 метрів.

Приймав матчі Чемпіонату Європи: -

Заповнюваність на Євро-2020: 31 000 глядачів.

Прийме матчі: 12 червня - Група A: Уельс - Швейцарія

16 червня - Група A: Туреччина - Уельс

20 червня - Група A: Швейцарія - Туреччина

3 липня: 1/4 фіналу

"Паркен" (Копенгаген)

twitter.com/bwin

Побудований: у 1990 році.

Місткість 38 076 глядачів.

Розміри поля: 105*68 метрів.

Приймав матчі Чемпіонату Європи: -

На арені двічі проводився фінал Кубка УЄФА.

Заповнюваність на Євро-2020: 15 900 тисяч глядачів.

Прийме матчі: 12 червня - Група B: Данія - Фінляндія

17 червня - Група B: Данія - Бельгія

21 червня - Група B: Росія - Данія

28 червня: 1/8 фіналу

"Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург)

instagram.com/gazpromarena

Побудований: у 2016 році.

Місткість 62 315 глядачів.

Розміри поля: 120*80 метрів.

Приймав матчі Чемпіонату Європи: -

На арені проводилися матчі Чемпіонату світу-2018.

Заповнюваність на Євро-2020: 30 500 глядачів.

Прийме матчі: 12 червня - група В: Бельгія - Росія

14 червня - група Е: Польща - Словаччина

16 червня - група В: Фінляндія - Росія

18 червня - група Е: Швеція - Словаччина

21 червня - група В: Фінляндія - Бельгія

23 червня - група Е: Швеція - Польща

2 липня: 1/4 фіналу

"Національний стадіон" (Бухарест)

twitter.com/placar

Побудований: у 2011 році.

Місткість 55 600 глядачів.

Розміри поля: 105*68 метрів.

Приймав матчі Чемпіонату Європи: -

На арені проводився фінал Ліги Європи у 2012 році.

Заповнюваність на Євро-2020: 13 тисяч глядачів.

Прийме матчі: 13 червня - Група С: Австрія - Північна Македонія

17 червня - Група С: Україна - Північна Македонія

21 червня - Група С: Україна - Австрія

28 червня: 1/8 фіналу

"Йоган Кройф Арена" (Амстердам)

johancruijffarena.nl

Побудований: у 1996 році.

Місткість 54 990 глядачів.

Розміри поля: 105*68 метрів.

Приймав матчі Чемпіонату Європи: у 2000 році.

Заповнюваність на Євро-2020: 16 000 глядачів.

Прийме матчі: 13 червня - Група C: Нідерланди - Україна

17 червня - Група C: Нідерланди - Австрія

21 червня - Група C: Північна Македонія - Нідерланди

26 червня: 1/8 фіналу

"Вемблі" (Лондон)

Associated Press

Побудований: у 2007 році.

Місткість: 90 000 глядачів.

Розміри поля: 105*69 метрів.

Приймав матчі Чемпіонату Європи: -

На арені двічі проводився фінал Ліги чемпіонів і літні Олімпійські ігри.

Заповнюваність на Євро-2020: 22 500 глядачів.

Прийме матчі: 13 червня - Група D: Англія - Хорватія

18 червня - Група D: Англія - Шотландія

22 червня - Група D: Чехія - Англія

26 червня: 1/8 фіналу

29 червня: 1/8 фіналу

6 липня: півфінал

7 липня: півфінал

11 липня: фінал

"Гемпден Парк" (Глазго)

euro2020.scottishfa.co.uk

Побудований: у 1903 році.

Місткість 52 103 глядачі.

Розміри поля: 105*70 метрів.

Приймав матчі Чемпіонату Європи: -

На арені проводився фінал Кубка чемпіонів 1960 року.

Заповнюваність на Євро-2020: 12 000 глядачів.

Прийме матчі: 14 червня - Група D: Шотландія - Чехія

18 червня - Група D: Хорватія - Чехія

22 червня - Група D: Хорватія - Шотландія

29 червня: 1/8 фіналу

"Естадіо Ла Картуха" (Севілья)

Associated Press

Побудований: у 1997 році.

Місткість: 60 000 глядачів.

Розміри поля: 105*68 метрів.

Приймав матчі Чемпіонату Європи: у 1968 і 1980 роках.

На арені проводився фінал Кубка УЄФА і Чемпіонат світу з легкої атлетики.

Заповнюваність на Євро-2020: 16 000 глядачів.

Прийме матчі: 14 червня - Група E: Іспанія - Швеція

19 червня - Група E: Іспанія - Польща

23 червня - Група E: Словаччина - Іспанія

27 червня: 1/8 фіналу

"Ференц Пушкаш" (Будапешт)

Associated Press

Побудований: у 2019 році.

Місткість 67 215 глядачів.

Розміри поля: 105*68 метрів.

Приймав матчі Чемпіонату Європи: -

Заповнюваність на Євро-2020: 61 тисяча глядачів.

Прийме матчі: 15 червня - Група F: Угорщина - Португалія

19 червня - Група F: Угорщина - Франція

23 червня - Група F: Португалія - Франція

27 червня: 1/8 фіналу

"Арена Мюнхен" (Мюнхен)

allianz-arena.com

Побудований: у 2005 році.

Місткість 67 812 глядачів.

Розміри поля: 105*68 метрів.

Приймав матчі Чемпіонату Європи: -

На арені проводився фінал Ліги чемпіонів і матчі Чемпіонату світу-2006.

Заповнюваність на Євро-2020: 14 500 глядачів.

Прийме матчі: 15 червня - Група F: Франція - Німеччина

19 червня - Група F: Португалія - Німеччина

23 червня - Група F: Німеччина - Угорщина

2 липня: 1/4 фіналу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання