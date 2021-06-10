Арени Євро-2020: головне про стадіони, які приймуть матчі першості континенту

Ігри турніру відбудуться в 11 містах.
Вже завтра, 11 червня, матчем-відкриттям між збірними Італії та Туреччини на "Олімпійському стадіоні" в Римі стартує Євро-2020.
Фінальний турнір першості континенту повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу він був відкладений на рік.
Через неготовність пустити на трибуни уболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.
ТСН Проспорт розповідає найважливіше, що потрібно знати про арени, на яких проводитимуться ігри турніру.
"Олімпійський стадіон" (Рим)
Побудований: у 1928 році.
Місткість 72 700 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: у 1968 і 1980 роках.
На арені чотири рази проводився фінал Ліги чемпіонів і одного разу фінал Чемпіонату світу.
Заповнюваність на Євро-2020: 16 000 глядачів.
Прийме матчі: 11 червня - Група А: Туреччина - Італія
16 червня - Група А: Італія - Швейцарія
20 червня - Група А: Італія - Уельс
3 липня: 1/4 фіналу
"Бакинський Олімпійський стадіон" (Баку)
Побудований: у 2015 році.
Місткість 69 870 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
Заповнюваність на Євро-2020: 31 000 глядачів.
Прийме матчі: 12 червня - Група A: Уельс - Швейцарія
16 червня - Група A: Туреччина - Уельс
20 червня - Група A: Швейцарія - Туреччина
3 липня: 1/4 фіналу
"Паркен" (Копенгаген)
Побудований: у 1990 році.
Місткість 38 076 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
На арені двічі проводився фінал Кубка УЄФА.
Заповнюваність на Євро-2020: 15 900 тисяч глядачів.
Прийме матчі: 12 червня - Група B: Данія - Фінляндія
17 червня - Група B: Данія - Бельгія
21 червня - Група B: Росія - Данія
28 червня: 1/8 фіналу
"Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург)
Побудований: у 2016 році.
Місткість 62 315 глядачів.
Розміри поля: 120*80 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
На арені проводилися матчі Чемпіонату світу-2018.
Заповнюваність на Євро-2020: 30 500 глядачів.
Прийме матчі: 12 червня - група В: Бельгія - Росія
14 червня - група Е: Польща - Словаччина
16 червня - група В: Фінляндія - Росія
18 червня - група Е: Швеція - Словаччина
21 червня - група В: Фінляндія - Бельгія
23 червня - група Е: Швеція - Польща
2 липня: 1/4 фіналу
"Національний стадіон" (Бухарест)
Побудований: у 2011 році.
Місткість 55 600 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
На арені проводився фінал Ліги Європи у 2012 році.
Заповнюваність на Євро-2020: 13 тисяч глядачів.
Прийме матчі: 13 червня - Група С: Австрія - Північна Македонія
17 червня - Група С: Україна - Північна Македонія
21 червня - Група С: Україна - Австрія
28 червня: 1/8 фіналу
"Йоган Кройф Арена" (Амстердам)
Побудований: у 1996 році.
Місткість 54 990 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: у 2000 році.
Заповнюваність на Євро-2020: 16 000 глядачів.
Прийме матчі: 13 червня - Група C: Нідерланди - Україна
17 червня - Група C: Нідерланди - Австрія
21 червня - Група C: Північна Македонія - Нідерланди
26 червня: 1/8 фіналу
"Вемблі" (Лондон)
Побудований: у 2007 році.
Місткість: 90 000 глядачів.
Розміри поля: 105*69 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
На арені двічі проводився фінал Ліги чемпіонів і літні Олімпійські ігри.
Заповнюваність на Євро-2020: 22 500 глядачів.
Прийме матчі: 13 червня - Група D: Англія - Хорватія
18 червня - Група D: Англія - Шотландія
22 червня - Група D: Чехія - Англія
26 червня: 1/8 фіналу
29 червня: 1/8 фіналу
6 липня: півфінал
7 липня: півфінал
11 липня: фінал
"Гемпден Парк" (Глазго)
Побудований: у 1903 році.
Місткість 52 103 глядачі.
Розміри поля: 105*70 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
На арені проводився фінал Кубка чемпіонів 1960 року.
Заповнюваність на Євро-2020: 12 000 глядачів.
Прийме матчі: 14 червня - Група D: Шотландія - Чехія
18 червня - Група D: Хорватія - Чехія
22 червня - Група D: Хорватія - Шотландія
29 червня: 1/8 фіналу
"Естадіо Ла Картуха" (Севілья)
Побудований: у 1997 році.
Місткість: 60 000 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: у 1968 і 1980 роках.
На арені проводився фінал Кубка УЄФА і Чемпіонат світу з легкої атлетики.
Заповнюваність на Євро-2020: 16 000 глядачів.
Прийме матчі: 14 червня - Група E: Іспанія - Швеція
19 червня - Група E: Іспанія - Польща
23 червня - Група E: Словаччина - Іспанія
27 червня: 1/8 фіналу
"Ференц Пушкаш" (Будапешт)
Побудований: у 2019 році.
Місткість 67 215 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
Заповнюваність на Євро-2020: 61 тисяча глядачів.
Прийме матчі: 15 червня - Група F: Угорщина - Португалія
19 червня - Група F: Угорщина - Франція
23 червня - Група F: Португалія - Франція
27 червня: 1/8 фіналу
"Арена Мюнхен" (Мюнхен)
Побудований: у 2005 році.
Місткість 67 812 глядачів.
Розміри поля: 105*68 метрів.
Приймав матчі Чемпіонату Європи: -
На арені проводився фінал Ліги чемпіонів і матчі Чемпіонату світу-2006.
Заповнюваність на Євро-2020: 14 500 глядачів.
Прийме матчі: 15 червня - Група F: Франція - Німеччина
19 червня - Група F: Португалія - Німеччина
23 червня - Група F: Німеччина - Угорщина
2 липня: 1/4 фіналу