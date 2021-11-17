Аргентина - Бразилія: зірки світового футболу приголомшили грандіозними фінтами у відборі до ЧС-2022 (відео)

Вийшло дійсно досить ефектно.

Поєдинок 14-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 між Аргентиною та Бразилією точно залишиться в пам'яті вболівальників.

Попри відсутність забитих голів за всі 90 хвилин зустрічі, бодай якось розважити фанатів вирішили зірки "альбіселесте" та "пентакампеонів" Анхель Ді Марія та Вінісіус Жуніор відповідно.

Так, обидва футболісти продемонстрували шалену техніку в ігрових епізодах, яка може викликати лише захвати. Ді Марія під кінець першого тайму ефектно прокинув ігрове знаряддя поміж ніг Жуніору, а потім віддав передачу на партнера по команді.

Angel Di Maria got Vinicius Junior pic.twitter.com/HYUFgBkZi7 — GOAL (@goal) November 17, 2021

Що стосується Жуніора, то він за свій ляп проти Ді Марії відігрався на іншому гравцеві аргентинської команди. Юний бразилець в середині другої половини протистояння на кутовому прапорці ефектно розібрався з опонентом, пошивши його в дурні яскравим фінтом.

Vinicius Junior with a reminder that he has crazy skills too pic.twitter.com/JahKJoXFvX — GOAL (@goal) November 17, 2021

Зазначимо, що це були ледь не основні події в цій грі, адже вона завершилася з рахунком 0:0.

Аргентина та Бразилія вже кваліфікувалися до ЧС-2022;

На рахунку Ді Марії 11 матчів за збірну у відборі до ЧС-2022 та один забитий гол. Що стосується Жуніора, то він провів чотири поєдинки.