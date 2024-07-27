Аргентина обіграла кривдника збірної України у другому турі футбольного турніру Олімпіади-2024

Підопічні Хав'єра Маскерано розібралися з Іраком, здобувши перші очки на Іграх.

Збірна Аргентини перемогла команду Іраку в матчі другого туру групи B футбольного турніру Олімпіади-2024. Зустріч на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне" у Ліоні закінчилася з рахунком 3:1 .

На 13-й хвилині поєдинку "альбіселесте" вийшли вперед зусиллями Тьяго Альмади. У компенсований до першого тайму час Айман Хуссейн допоміг Іраку відігратися, так що на перерву команди вирушили за паритету в рахунку.

У другому таймі аргентинці забили ще двічі та в підсумку довели справу до перемоги. На 62-й хвилині відзначився Лусіано Гонду, а крапку в грі на 85-й хвилині поставив Есек'єль Фернандес.

Таким чином, Аргентина набрала перші очки на турнірі. У першому турі команда Хав'єра Маскерано зі скандалом програла Марокко (1:2).

В іншому матчі другого туру групи B зустрічаються Україна та Марокко. Поєдинок розпочався о 18:00 за київським часом. Онлайн-трансляція матчу Україна – Марокко доступна на нашому сайті.

На старті групового етапу команда Руслана Ротаня поступилася Іраку (1:2). Таким чином, наразі Аргентина, Марокко та Ірак мають по 3 очки, Україна – жодного.

У заключному, третьому турі групового раунду українці 30 липня зіграють з Аргентиною. У паралельному матчі позмагаються Марокко та Ірак.

До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету. Якщо "синьо-жовті" зможуть пробитися до чвертьфіналу, то позмагаються там з представником групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

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