Аргентина обіграла Польщу в матчі з незабитим пенальті Мессі – обидві збірні вийшли до плейоф ЧС-2022

Команда Ліонеля Скалоні виграла групу і в 1/8 фіналу зіграє з Австралією, поляки ж битимуться проти Франції.

Збірна Аргентини перемогла Польщу в матчі 3-го туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні 974 в Досі завершився з рахунком 0:2 .

"Альбіселесте" від стартового свистка захопили ініціативу та ще в першому таймі створили багато гольових моментів. Від пропущеного м'яча поляків тривалий час рятувала лише блискуча гра воротаря Войцеха Щенсного.

На 39-й хвилині аргентинці заробили пенальті – після подачі з лівого флангу Щенсний рукавичкою зачепив обличчя Ліонеля Мессі. Однак реалізувати 11-метровий семиразовий володар "Золотого м'яча" не зумів. Польський голкіпер ефектно потягнув удар від Лео в правий кут.

Тож на перерву команди пішли за безгольової нічиєї. А ось у другій половині зустрічі підопічним Ліонеля Скалоні таки вдалося схилити шальки терезів на свою користь.

На 46-й хвилині Алексіс Макаллістер пробив точно під дальню стійку після прострілу із правого флангу штрафного від Науеля Моліни.

А на 67-й хвилині Аргентина забила вдруге. Хуліан Альварес зі входу до лівого флангу штрафного потужно зарядив у дальню "дев'ятку".

У паралельному матчі 3-го туру цього квартету Мексика обіграла Саудівську Аравію з рахунком 1:2 .

Таким чином, Аргентина (6 очок) з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2022. Польща (4) пробилася до плейоф з другої сходинки – поляки випередили Мексику (4) за додатковими показниками. Тож мексаканці та Саудівська Аравія (3) вирушають додому.

В 1/8 фіналу аргентинці зустрінуться з Австралією, а поляки битимуться проти Франції.

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