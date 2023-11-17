Аргентина програла Уругваю у відборі на ЧС-2026: Мессі схопив суперника за горло (відео)

"Альбіселесте" зазнали першої поразки від листопада минулого року.

Збірна Аргентини програла команді Уругваю в домашньому матчі 5-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Поєдинок у Буенос-Айресі завершився з рахунком 0:2 .

Уругвайці забили по голу в кожному з таймів. На 41-й хвилині голом відзначився захисник каталонської "Барселони" Рональд Араухо.

А за три хвилини до кінця основного часу остаточний рахунок зустрічі встановив нападник "Ліверпуля" Дарвін Нуньєс.

Зазначимо, що матч вийшов дуже емоційним. У середині першого тайму між командами сталася сутичка, під час якої капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі ліктем відштовхнув захисника збірної Уругваю Матіаса Олівейру, а потім ще й схопив його за горло.

Цікаво, що рефері вирішив за таку поведінку не карати чинного володаря "Золотого м'яча" навіть жовтою карткою.

Not even a yellow card for Messi a.k.a Mr. Script but Casemiro got a ban for doing half of this.. Yet some fans call him their .. ‍♂️ pic.twitter.com/YLJWtjHBa3 — ABØCHIE ‍♂️ (@_abochie) November 17, 2023

Огляд матчу Аргентина – Уругвай

Для аргентинців це перша поразка від листопада минулого року, коли команда Ліонеля Скалоні поступилася Саудівській Аравії (1:2) у стартовому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Незважаючи на цей програш, аргентинці з 12 очками після п'яти матчів очолюють групу південноамериканського відбору. Уругвай з 10 балами перебуває на другій позиції.

Збірна Аргентини – чинний чемпіон світу з футболу. У фіналі Мундіалю-2022 "альбіселесте" у серії пенальті обіграли Францію.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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