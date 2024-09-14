Аргентина – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч чемпіонату світу-2024 з футзалу

Стартовий поєдинок "синьо-жовтих" на Мундіалі відбудеться в неділю, 15 вересня.

У неділю, 15 вересня, збірна України в матчі першого туру групового раунду чемпіонату світу-2024 з футзалу позмагається з командою Аргентини.

Поєдинок відбудеться у Ташкенті, столиці Узбекистану. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

На ЧС-2024 з футзалу підопічні Олександра Косенка виступають у групі С, де після зустрічі з Аргентиною зіграють проти Анголи (18 вересня) та Афганістану (21 вересня).

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири з шести збірних, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

Де дивитися матч Аргентина – Україна

Матч Аргентина – Україна у прямому ефірі можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, а також на телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Зокрема трансляція поєдинку буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Прогнози букмекерів на матч Аргентина – Україна

Фаворитом поєдинку букмекери вважають збірну Аргентини. На її перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 2,08. Нічия – 4,55. Виграш українців – 2,70.

Збірна України вшосте в історії зіграє на футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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