Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Аргентина виграла другий матч поспіль та достроково вийшла до чвертьфіналу Кубка Америки

Аргентина виграла другий матч поспіль та достроково вийшла до чвертьфіналу Кубка Америки

Ліонель Мессі в матчі проти збірної Чилі / Фото: Associated Press

"Альбіселесте" вирвали перемогу над командою Чилі.

Збірна Аргентини обіграла команду Чилі (1:0) в матчі другого туру групового етапу Кубка Америки з футболу 2024 року.

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Ліонеля Скалоні забили на 88-й хвилині. Перемогу "альбіселесте" приніс Лаутаро Мартінес.

Зазначимо, що капітан аргентинців Ліонель Мессі провів на полі весь матч.

Для аргентинської збірної це друга поспіль перемога на Кубку Америки-2024. В матчі-відкритті турніру команда Скалоні обіграла Канаду (2:0).

В іншому матчі 2-го туру групи А збірна Канади обіграла команду Перу (1:0).

Таким чином, Аргентина з 6 очками після двох поєдинків достроково виграла групу А та з першого місця вийшла до чвертьфіналу.

Канада (3 бали), Чилі (1) та Перу (1) зберігають шанси на потрапляння до плейоф.

У заключному третьому турі аргентинці зустрінуться з Перу, а чилійці зіграють з Канадою. Обидва матчі відбудуться 30 червня.

Кубок Америки-2024 триватиме до 15 липня. Чинним володарем трофею є збірна Аргентини, яка у фіналі Кубка Америки-2021 здолала Бразилію (1:0).

Читайте також:

Визначилася друга пара 1/8 фіналу Євро-2024

Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру

Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці

Повʼязані теми:

Наступна публікація