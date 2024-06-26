Аргентина виграла другий матч поспіль та достроково вийшла до чвертьфіналу Кубка Америки

Збірна Аргентини обіграла команду Чилі (1:0) в матчі другого туру групового етапу Кубка Америки з футболу 2024 року.

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Ліонеля Скалоні забили на 88-й хвилині. Перемогу "альбіселесте" приніс Лаутаро Мартінес.

Зазначимо, що капітан аргентинців Ліонель Мессі провів на полі весь матч.

Для аргентинської збірної це друга поспіль перемога на Кубку Америки-2024. В матчі-відкритті турніру команда Скалоні обіграла Канаду (2:0).

В іншому матчі 2-го туру групи А збірна Канади обіграла команду Перу (1:0).

Таким чином, Аргентина з 6 очками після двох поєдинків достроково виграла групу А та з першого місця вийшла до чвертьфіналу.

Канада (3 бали), Чилі (1) та Перу (1) зберігають шанси на потрапляння до плейоф.

У заключному третьому турі аргентинці зустрінуться з Перу, а чилійці зіграють з Канадою. Обидва матчі відбудуться 30 червня.

Кубок Америки-2024 триватиме до 15 липня. Чинним володарем трофею є збірна Аргентини, яка у фіналі Кубка Америки-2021 здолала Бразилію (1:0).

Читайте також:

Визначилася друга пара 1/8 фіналу Євро-2024

Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру

Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці