Аргентина вирвала нічию проти Марокко в групі України на старті футбольного турніру Олімпіади-2024

Збірні Аргентини та Марокко зіграли внічию в матчі першого туру групи B футбольного турніру Олімпіади-2024. Зустріч у Сент-Етьєні закінчилася з рахунком 2:2 .

Марокканці вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 45+2-й хвилині відзначився форвард "Аль-Айна" Суф'ян Рахімі.

Після перерви аргентинці пропустили вдруге – на 51-й хвилині Рахімі оформив дубль, реалізувавши пенальті.

На 68-й хвилині "альбіселесте" скоротили відставання в рахунку – гол забив нападник мадридського "Атлетіко" Джуліано Сімеоне, який вийшов на заміну.

А на останніх секундах компенсованого часу, якого до другого тайму додали аж 15 хвилин, підопічні Хав'єра Маскерано зуміли вирвати нічию. На 90+16-й хвилині аргентинців врятував від поразки півзахисник "Бока Хуніорс" Крістіан Медіна.

В іншому поєдинку першого туру групи B зустрінуться збірні Іраку та України. Дебютний матч "синьо-жовтих" на Олімпійських іграх відбудеться у середу, 24 липня, у Ліоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Ірак – Україна доступна на нашому сайті.

У другому турі Аргентина зіграє з Іраком, а Марокко протистоятиме Україні. Обидва матчі відбудуться 27 липня. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету.

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади беруть участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожній команді було дозволено внести до заявки лише трьох виконавців, які старші цього віку.

Раніше стала відома заявка збірної України з футболу на Олімпіаду-2024.

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