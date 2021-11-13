Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Аргентина з Мессі здолала Уругвай у відборі ЧС-2022 та подовжила неймовірну безпрограшну серію (відео)

Аргентина з Мессі здолала Уругвай у відборі ЧС-2022 та подовжила неймовірну безпрограшну серію (відео)

Associated Press

"Альбіселесте" не поступаються 26 поєдинків поспіль.

Збірна Аргентини обіграла Уругвай у виїзному матчі 13-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Єдиний гол на 7-й хвилині забив півзахисник французького ПСЖ Анхель Ді Марія.

Лідер аргентинської збірної Ліонель Мессі, який остаточно відновився після травми, вийшов на заміну на 76-й хвилині, проте нічим особливим не запам'ятався.

Як наслідок, аргентинці подовжили свою серію без поразок до 26 матчів. Це найкраща на цей момент чинна безпрограшна серія у світі серед національних команд. Востаннє команда Ліонеля Скалоні програвала 3 липня 2019 року - у півфіналі Кубка Америки проти Бразилії (0:2).

Найкраща безпрограшна серія в історії збірної Аргентини тривала від 1991-го до 1993 року та налічувала 29 ігор поспіль без поразок. Щоб побити світовий рекорд, встановлений збірною Італією (37 матчів), "альбіселесте" необхідно не програти ще 12 поєдинків.

  • Після 12 зіграних матчів Аргентина (28 очок) впевнено посідає друге місце в таблиці південноамериканського відбору на ЧС-2022. Лідирує з 34 пунктами Бразилія, яка вже достроково вийшла на мундіаль.
  • Уругвай (16 балів) розташовується на шостій сходинці та, програвши три матчі поспіль, поки що не потрапляє на світову першість.
  • У наступних іграх кваліфікації аргентинці 17 листопада приймуть Бразилію, а Уругвай 16 листопада зустрінеться з Болівією.
Наступна публікація