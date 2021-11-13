Аргентина з Мессі здолала Уругвай у відборі ЧС-2022 та подовжила неймовірну безпрограшну серію (відео)

Аргентина з Мессі здолала Уругвай у відборі ЧС-2022 та подовжила неймовірну безпрограшну серію (відео)

"Альбіселесте" не поступаються 26 поєдинків поспіль.

Збірна Аргентини обіграла Уругвай у виїзному матчі 13-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 .

Єдиний гол на 7-й хвилині забив півзахисник французького ПСЖ Анхель Ді Марія.

Лідер аргентинської збірної Ліонель Мессі, який остаточно відновився після травми, вийшов на заміну на 76-й хвилині, проте нічим особливим не запам'ятався.

Як наслідок, аргентинці подовжили свою серію без поразок до 26 матчів. Це найкраща на цей момент чинна безпрограшна серія у світі серед національних команд. Востаннє команда Ліонеля Скалоні програвала 3 липня 2019 року - у півфіналі Кубка Америки проти Бразилії (0:2).

Найкраща безпрограшна серія в історії збірної Аргентини тривала від 1991-го до 1993 року та налічувала 29 ігор поспіль без поразок. Щоб побити світовий рекорд, встановлений збірною Італією (37 матчів), "альбіселесте" необхідно не програти ще 12 поєдинків.

URU 0-1 ARG (FT) - 26 partidos seguidos sin perder de @Argentina:



▪️Mejor racha vigente de cualquier selección del mundo.

▪️Segunda mejor racha en la historia de la Albiceleste (llegó a 29 sin perder entre 1991 y 1993).

▪️A 12 partidos de superar el récord mundial de Italia. pic.twitter.com/cjoxfl8Wic — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 13, 2021

Після 12 зіграних матчів Аргентина (28 очок) впевнено посідає друге місце в таблиці південноамериканського відбору на ЧС-2022. Лідирує з 34 пунктами Бразилія, яка вже достроково вийшла на мундіаль.

Уругвай (16 балів) розташовується на шостій сходинці та, програвши три матчі поспіль, поки що не потрапляє на світову першість.

У наступних іграх кваліфікації аргентинці 17 листопада приймуть Бразилію, а Уругвай 16 листопада зустрінеться з Болівією.

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