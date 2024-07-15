Аргентина з травмою Мессі в екстратаймах дотиснула Колумбію та виграла Кубок Америки-2024 (відео)

"Альбіселесте" захистили звання чинного володаря трофею та встановили рекорд за кількістю перемог на турнірі.

Збірна Аргентини стала переможцем Кубка Америки-2024. У фінальному матчі турніру, який відбувся в ніч проти 15 липня на стадіоні "Хард Рок" у Маямі, підопічні Ліонеля Скалоні обіграли Колумбію.

Основний час вирішального поєдинку завершився внічию 0:0, а в екстратаймах "альбіселесте" забили вирішальний гол – 1:0.

Зазначимо, що у другому таймі Аргентина залишилася без свого лідера – Ліонель Мессі на 66-й хвилині був замінений через травму та розплакався.

Героєм фіналу став Лаутаро Мартінес. Форвард міланського "Інтера", який на початку екстратаймів замінив Хуліана Альвареса, забив переможний гол на 112-й хвилині після передачі Джовані Ло Чельсо.

Огляд матчу Аргентина – Колумбія

Таким чином, "альбіселесте" захистили звання чинного володаря трофею. У фіналі Кубка Америки-2021 збірна Аргентини здолала Бразилію (1:0).

Крім того, Аргентина стала абсолютним рекордсменом за кількістю виграних трофеїв на Кубку Америки. Тепер у доробку "альбіселесте" 16 таких титулів, що на один більше, ніж має Уругвай. Топ-3 замикає Бразилія з 9 перемогами.

Нагадаємо, днем раніше на Кубку Америки-2024 відбувся матч за третє місце, в якому Уругвай у серії пенальті здолав Канаду і здобув бронзові медалі турніру.

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