Аргентина здолала Бразилію у відборі до ЧС-2026: матчу передувало криваве побоїще на трибунах (відео)

Збірна Аргентини обіграла команду Бразилії у виїзному матчі 6-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Поєдинок на легендарному стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро завершився з рахунком 0:1 .

Перемогу чинним чемпіонам світу приніс гол Ніколаса Отаменді – на 63-й хвилині захисник португальської "Бенфіки" ударом головою замкнув подачу з кутового від Джовані Ло Чельсо.

Зазначимо, що "селесао" догравали поєдинок у меншості – на 81-й хвилині пряму червону картку отримав Жоелінтон.

Огляд матчу Бразилія – Аргентина

Однак найгарячіше у цьому матчі відбувалося за межами поля. Початок гри було відкладено на 30 хвилин через жорстоку бійку на трибунах між бразильською поліцією та аргентинськими фанатами.

Все почалося з того, що під час виконання національних гімнів на стадіоні зав'язалася сутичка між уболівальниками обох збірних. У ситуацію втрутилася місцева поліція та почала кийками бити фанатів "альбіселесте". У відповідь на правоохоронців полетіли виламані сидіння.

Деякі фанати вибігли на поле, аби уникнути участі в бійці. Проте без постраждалих не обійшлося. Щонайменше одного уболівальника з розбитою до крові головою винесли зі стадіону на ношах.

Crazy scenes in the stands at Maracanã between Brazilian police and Argentina fans.



Full footage by @_igorrodrigues pic.twitter.com/lF4uzyI8A9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023

Гравці збірної Аргентини та капітан бразильців Маркіньйос попрямували до трибун, аби допомогти вгамувати заворушення. Воротар аргентинців Еміліано Мартінес навіть намагався видертися на фанатський сектор, закликаючи поліцію припинити насильство.

Martinez is a mad man pic.twitter.com/lKiZRtAbBn — FG (@ThisIsFG_) November 22, 2023

У підсумку капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі відвів свою команду до підтрибунного приміщення. Аргентинці повернулися на поле через 22 хвилини, коли ситуація трохи заспокоїлася. Після розминки матч нарешті розпочався.

Impresionante la imagen de Messi pidiendo a sus compañeros de Argentina que se vayan al vestuario, que así no van a jugar...



¡¡Todo parado en Maracaná!! pic.twitter.com/FKlAa8Cghg #EliminatoriasSudamericanas — MARCA (@marca) November 22, 2023

"Ми досі перебуваємо в шоковому стані, бо бачили, як бразильська поліція б'є людей на трибунах. Подібну поведінку поліції ми вже бачили в фіналі Копа Лібертадорес, коли вони придушували людей кийками.

Цього ж разу на трибунах були родини наших гравців, тому ми мали втрутитись. У такі моменти не до футболу – ти більше хвилюєшся про людей, бо ти не знаєш, що відбувається далі на трибунах, аніж про саму гру. Вона на той момент є вторинною", – прокоментував Мессі заворушення на трибунах.

Цікаво, що збірна Бразилії зазнала першої домашньої поразки в історії кваліфікації на чемпіонати світу. До цього бразильці були єдиною південноамериканською збірною, яка не програвала на своєму полі в рамках відбору на планетарні першості. Безпрограшна серія "пентакампеонів" тривала 64 матчі (51 перемога і 13 нічиїх).

Ба більше, бразильці не можуть виграти вже чотири матчі поспіль у відборі на ЧС-2026. Раніше "селесао" програли Колумбії (1:2), поступилися Уругваю (0:2) та не змогли обіграти Венесуелу (1:1).

Після шести турів збірна Аргентини (15 очок) лідирує у південноамериканському відборі на ЧС-2026. Бразилія (7 балів) опустилася на шосте місце.

У наступному турі кваліфікації на майбутній Мундіаль аргентинська збірна прийматиме Чилі, а бразильці вдома зустрінуться з Еквадором. Обидва матчі відбудуться 4 вересня 2024 року.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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