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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Аргентина — Кабо-Верде: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Переможець пари Аргентина — Кабо-Верде в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Австралія — Єгипет.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Аргентини

Збірна Аргентини / © Associated Press

У суботу, 4 липня, збірна Аргентини зіграє з командою Кабо-Верде в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "Hard Rock Stadium" у місті Маямі (США). Стартовий свисток пролунає о 01:00 за київським часом.

Аргентинці посіли перше місце у групі J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1).

Збірна Кабо-Верде сенсаційно фінішувала другою у квартеті H, зігравши внічию з Іспанією (0:0), Уругваєм (2:2) та Саудівською Аравією (0:0).

Прогноз букмекерів на матч Аргентина — Кабо-Верде

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Аргентини. На перемогу команди Ліонеля Мессі в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,20. Нічия — 6,66. Виграш Кабо-Верде — 18,00.

На вихід аргентинців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,05. Прохід африканської збірної до наступної стадії — 8,50.

Переможець пари Аргентина — Кабо-Верде в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Австралія — Єгипет.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Англія здійснила камбек проти ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Кількість переглядів
26
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