Аргентина — Єгипет: букмекери зробили прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Ліонель Мессі / © Associated Press

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У вівторок, 7 липня, збірні Аргентини та Єгипту зустрінуться в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті (США). Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Аргентинці посіли перше місце у групі J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1). В 1/16 фіналу команда Ліонеля Мессі в екстратаймах дотиснула Кабо-Верде (3:2).

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Єгиптяни фінішували другими у квартеті G, зігравши внічию з Бельгією (1:1), здолавши Нову Зеландію (3:1) та поділивши очки з Іраном (1:1). В 1/16 фіналу команда Мохамеда Салаха у серії пенальті здолала Австралію (1:1, пен. 4:2).

Прогноз букмекерів на матч Аргентина — Єгипет

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Аргентини. На перемогу чинних чемпіонів світу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,35. Нічия — 5,00. Виграш єгиптян — 10,00.

На вихід аргентинців до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,12. Прохід Єгипту до наступної стадії — 5,50.

Переможець пари Аргентина — Єгипет в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Швейцарія — Колумбія.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Мессі встановив низку рекордів після переможного матчу з Кабо-Верде на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що визначилися всі пари 1/8 фіналу ЧС-2026.

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