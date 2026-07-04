Аргентина з голом Мессі насилу дотиснула Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Аргентини / © Associated Press

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Збірна Аргентини перемогла команду Кабо-Верде в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) завершився з рахунком 3:2 за підсумками екстратаймів.

Аргентинці відкрили рахунок на 29-й хвилині зустрічі — Ліонель Мессі отримав передачу від Лісандро Мартінеса та точно пробив у ближній верхній кут. Завдяки цьому 39-річний нападник встановив низку рекордів.

Аргентина — Кабо-Верде / © Associated Press

Аргентина — Кабо-Верде / © Associated Press

На старті другого тайму Кабо-Верде відігралося — Дерой Дуарте прийняв м'яч у штрафному майданчику суперника і з гострого кута вразив дальній кут.

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Аргентина — Кабо-Верде / © Associated Press

Оскільки основний час матчу завершився внічию (1:1), то гра перейшла до екстратаймів. Там "альбіселесте" знову вийшли вперед — на 92-й хвилині Лісандро Мартінес забив ударом під поперечину після подачі з кутового та скидання від Алексіса Макаллістера на дальній бік штрафного майданчика.

Аргентина — Кабо-Верде / © Associated Press

На 103-й хвилині африканська збірна вдруге за поєдинок зрівняла рахунок — Сідні Лопес Кабрал з передачі Янніка Семеду до лівого кута штрафного майданчика закрутив м'яч у дальню "дев'ятку".

Аргентина — Кабо-Верде / © Associated Press

Однак на 111-й хвилині чинні чемпіони світу забили втретє та вирвали перемогу. Мессі виконав навіс з кутового, а Крістіан Ромеро після рикошету від Діні Боржеса відправив м'яч у ворота — автогол записали на захисника збірної Кабо-Верде.

Аргентина — Кабо-Верде / © Associated Press

Аргентина — Кабо-Верде / © Associated Press

Таким чином, Аргентина вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026, де позмагається з Єгиптом, який на старті плейоф у серії пенальті здолав Австралію (1:1, пен. 4:2).

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Матч Аргентина — Єгипет відбудеться у вівторок, 7 липня, о 19:00 за київським часом.

Аргентинці посіли перше місце у групі J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1).

Збірна Кабо-Верде сенсаційно фінішувала другою у квартеті H, зігравши внічию з Іспанією (0:0), Уругваєм (2:2) та Саудівською Аравією (0:0).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що гол Роналду допоміг Португалії здійснити камбек з Хорватією та вийти до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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