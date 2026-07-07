Аргентина з голом Мессі здійснила суперкамбек проти Єгипту та вийшла до 1/4 фіналу ЧС-2026

Аргентина — Єгипет / © Associated Press

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Збірна Аргентини обіграла команду Єгипту в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті (США) завершився з рахунком 3:2 .

Єгиптяни відкрили рахунок на 15-й хвилині зустрічі — Яссер Ібрагім забив головою після подачі, яку з правого флангу виконав Марван Аттія.

На 21-й хвилині аргентинці мали чудову нагоду, щоб відігратися. Хайссем Хассан завалив Ніколаса Тальяфіко у власному штрафному майданчику й арбітр призначив пенальті. Однак Ліонель Мессі ударом з 11-метрової позначки не зумів переграти воротаря єгиптян Мостафу Шобейра.

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Таким чином, Мессі став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, який не забив два пенальті впродовж одного турніру.

На 28-й хвилині "альбіселесте" мали ще один небепечний момент — Алексіс Макаллістер пробив головою після навісу Родріго Де Пауля з правого флангу, але Шобейр здійснив сейв.

На 31-й хвилині аргентинці вкотре були близькими до голу — Мессі прямим ударом зі штрафного влучив у стійку.

На 39-й хвилині вже Хуліан Альварес впритул розстрілював ворота єгиптян, але Шобейр знову здійснив неймовірний сейв, врятувавши "фараонів" від пропущеного м'яча.

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Після перерви підопічні Ліонеля Скалоні продовжити тиснути на ворота африканської збірної. На 47-й хвилині Де Пауль завдав удару з-за меж штрафного майданчика, але Шобейр зафіксував м'яч у своїх руках.

На 58-й хвилині збірна Єгипту вдруге вразила ворота аргентинців — Зіко у швидкій контратаці влучно пробив у дальній кут. Проте після перегляду відеоповтору (VAR) рефері скасував гол через те, що Аттія наступив на ногу Лісандро Мартінесу, коли відбирав м'яч.

На 67-й хвилині єгиптяни таки шокували аргентинців другим голом, який цього разу вже не скасували. "Фараони" організували контратаку і Зіко розстріляв ворота Еміліано Мартінеса після передачі Хайссема Хассана.

На 79-й хвилині чинні чемпіони світу скоротили відставання в рахунку — Крістіан Ромеро забив головою після навісу Мессі з правого флангу.

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А вже на 84-й хвилині Аргентина зрівняла рахунок — Мессі ударом з меж штрафного майданчика вколотив м'яч під поперечину.

Для Ліонеля це 8-й гол на ЧС-2026, він захопив лідерство у бомбардирських перегонах турніру, обійшовши Кіліана Мбаппе (Франція) та Ерлінга Голанда (Норвегія), які забили по 7 м'ячів.

Крім того, Мессі побив рекорд Дієго Марадони і став найкращим асистентом в історії ЧС. На його рахунку 9 результативних передач на Мундіалях.

На 90+2-й хвилині Аргентина вирвала перемогу 90+2 — Енцо Фернандес забив головою після навісу Лаутаро Мартінеса з правого флангу.

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Аргентина в 1/4 фіналу позмагається з переможцем матчу Швейцарія — Колумбія, який відбудеться у вівторок, 7 липня, о 23:00 за київським часом.

На ЧС-2026 аргентинці посіли перше місце у групі J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1). В 1/16 фіналу команда Ліонеля Мессі в екстратаймах дотиснула Кабо-Верде (3:2).

Єгиптяни фінішували другими у квартеті G, зігравши внічию з Бельгією (1:1), здолавши Нову Зеландію (3:1) та поділивши очки з Іраном (1:1). В 1/16 фіналу команда Мохамеда Салаха у серії пенальті здолала Австралію (1:1, пен. 4:2).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Іспанія вирвала перемогу над Португалією та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026.

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