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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1388
Час на прочитання
3 хв

Аргентина з яскравим камбеком перемогла Англію та вийшла до фіналу ЧС-2026

Два асисти Ліонеля Мессі допомогли "альбіселесте" перевернути гру проти "Трьох левів" і вдруге поспіль пробитися до фіналу Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Англія — Аргентина

Англія — Аргентина / © Associated Press

Збірна Аргентини обіграла команду Англії в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "Mercedes-Benz Stadium" в американському місті Атланта завершився з рахунком 1:2.

За стартові 30 хвилин зустрічі англійці та аргентинці не завдали жодного удару по воротах. Це сталося вперше в історії в матчі ЧС від моменту початку ведення такої статистики (1966 рік).

За весь перший тайм команди не завдали жодного удару в площину воріт, але кілька разів були близькими до бійки — арбітру довелося вгамовувати пристрасті на полі після порушень правил.

Англія — Аргентина / © Associated Press

Англія — Аргентина / © Associated Press

На старті другого тайму Аргентина створила перший небезпечний момент біля воріт суперника — на 47-й хвилині Хуліан Альварес отримав передачу до правого флангу штрафного майданчика й пробив у ближній кут, але голкіпер англійців Джордан Пікфорд здійснив сейв.

На 55-й хвилині підопічні Томаса Тухеля відповіли, та ще і як — забитим голом. Ентоні Гордон замкнув простріл Моргана Роджерса з правого флангу на дальню стійку, відкривши рахунок у цьому матчі.

Англія — Аргентина / © Associated Press

Англія — Аргентина / © Associated Press

Англія — Аргентина / © Associated Press

Англія — Аргентина / © Associated Press

Після цього аргентинці значно активізувалися та почали тиснути на ворота суперника — на 69-й хвилині Ніко Гонсалес дуже небезпечно пробив головою з лінії воротарського майданчика, але Пікфорд парирував.

На 75-й хвилині вже Алексіс Маккалістер з кількох метрів в падінні пробив головою, але Англію від пропущеного гола врятувала стійка.

Другим темпом Маккалістер знову бив головою, але Пікфорд спіймав м'яч до рук.

На 85-й хвилині Енцо Фернандес завдав небезпечного удару здалеку, проте Пікфорд перевів м'яч над попересиною.

І все ж, на 86-й хвилині Аргентина зрівняла рахунок — Енцо Фернандес отримав передачу від Мессі та з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у дальній кут.

Англія — Аргентина / © Associated Press

Англія — Аргентина / © Associated Press

Англія — Аргентина / © Associated Press

Англія — Аргентина / © Associated Press

Англія — Аргентина / © Associated Press

Англія — Аргентина / © Associated Press

А на 90+2-й хвилині аргентинці вийшли вперед — спочатку після удару Маккалістера англійців врятувала стійка, але потім Лаутаро Мартінес ударом головою замкнув навіс Мессі з правого флангу.

Англія — Аргентина / © Associated Press

Англія — Аргентина / © Associated Press

Англія — Аргентина / © Associated Press

Англія — Аргентина / © Associated Press

Англія — Аргентина / © Associated Press

Англія — Аргентина / © Associated Press

Аргентина у фіналі ЧС-2026 позмагається з Іспанією, яка в іншому півфіналі здолала Францію (2:0).

Зазначимо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

Фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти Англії.

Раніше повідомлялося, що збірна Іспанії повторила історичний рекорд за найдовшою серією без поразок.

Також ми розповідали, що тренер збірної Франції пожалівся на суддівство в півфіналі ЧС-2026 проти Іспанії.

Крім того, легендарний тренер готовий очолити збірну Франції після ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1388
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