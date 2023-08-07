Аріс – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

Якщо кияни подужають греків, то далі зіграють з переможцем пари "Бешикташ" – "Нефтчі".

У четвер, 10 серпня, київське "Динамо" зустрінеться з грецьким "Арісом" у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Гра відбудеться в Салоніках на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс". Початок поєдинку – о 21:15 за київським часом.

Минулого сезону "Динамо" фінішувало на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ та лише вдруге в історії залишилися без медалей чемпіонату України. Матч з "Арісом" стане для "біло-синіх" дебютним у Лізі конференцій – третьому за престижністю єврокубку.

"Аріс" завершив минулу кампанію на п'ятій позиції в чемпіонаті Греції. У 2-му раунді відбору Ліги конференцій команда із Салоніків пройшла вірменський клуб "Арарат-Вірменія" (1:1, 1:0).

Де дивитися матч Аріс – Динамо

На території України поєдинок "Динамо" проти грецького клубу у прямому ефірі покажуть телеканал 2+2 та Youtube-канал FootballHub.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Аріс" – "Динамо".

Прогнози букмекерів на матч Аріс – Динамо

У прийдешньому поєдинку букмекери віддають перевагу підопічним Мірчі Луческу. На перемогу "Динамо" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,15. Нічия – 3,55. Виграш грецької команди – 3,85.

Фаворитом двоматчевої дуелі також є київський клуб. На прохід "біло-синіх" до наступної стадії можна поставити з коефіцієнтом 1,30, на підсумковий успіх "Аріса" – 3,10.

Матч-відповідь між "Динамо" та "Арісом" заплановано на 17 серпня у румунському Бухаресті.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги конференцій зустрінеться з тріумфатором пари "Бешикташ" (Туреччина) – "Нефтчі" (Азербайджан).

Той, хто програє в дуелі "Аріс" – "Динамо", завершить виступи в єврокубках.

Нагадаємо, аби "Динамо" мало змогу краще підготуватися до матчу-відповіді проти "Аріса", поєдинок 3-го туру УПЛ між киянами та харківським "Металістом 1925" перенесли на невизначений термін.

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