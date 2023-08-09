Аріс – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

Дивіться у прямому ефірі перший поєдинок 3-го раунду відбору Ліги конференцій між грецьким і українським клубами.

У четвер, 10 серпня, київське "Динамо" зіграє з грецьким "Арісом" у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Зустріч відбудеться в Салоніках на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс". Початок поєдинку – о 21:15 за київським часом.

Матч-відповідь між "Динамо" та "Арісом" заплановано на 17 серпня у румунському Бухаресті.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги конференцій позмагається за вихід до групового етапу з тріумфатором пари "Бешикташ" (Туреччина) – "Нефтчі" (Азербайджан).

Той, хто програє в дуелі "Аріс" – "Динамо", завершить виступи в єврокубках.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Аріс" – "Динамо", яка доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі 2+2.

Нагадаємо, аби "Динамо" мало змогу краще підготуватися до матчу-відповіді проти "Аріса", поєдинок 3-го туру УПЛ між киянами та харківським "Металістом 1925" перенесли на невизначений термін.

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