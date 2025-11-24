Арсенал – Баварія: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Арсенал" – "Баварія" / © Associated Press

У середу, 26 листопада, лондонський "Арсенал" прийме мюнхенську "Баварію" в матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після чотирьох турів "Баварія" та "Арсенал" лідирують у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів, набравши максимально можливі 12 очок.

У попередніх матчах найпрестижнішого євротурніру "каноніри" перемогли "Атлетик" Більбао (2:0), "Олімпіакос" (2:0), "Атлетіко" Мадрид (4:0) та празьку "Славію" (3:0).

Мюнхенці обіграли "Челсі" (3:1), "Пафос" (5:1), "Брюгге" (4:0) та ПСЖ (2:1).

Де дивитися матч Арсенал – Баварія

В Україні поєдинок "Арсенал" – "Баварія" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Арсенал – Баварія

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Арсенал". На перемогу англіського клубу можна поставити з коефіцієнтом 2,22. Нічия – 3,60. Виграш німецької команди – 3,00.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда грає по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками основного етапу Ліги чемпіонів вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.