"Арсенал" без Зінченка ледь не втратив перемогу над "Тоттенгемом" у дербі Північного Лондона (відео)

"Каноніри" дозволили "шпорам" відродити інтригу в поєдинку, але все-таки здобули важливі три очки у боротьбі за чемпіонство.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді обіграв "Тоттенгем" у центральному матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:3 .

У першому таймі команда Мікеля Артети тричі вразила ворота принципового суперника. На 15-й хвилині півзахисник "шпор" П'єр-Еміль Гейб'єрг головою забив у власні ворота після навісу Мартіна Едегора з кутового.

На 22-й хвилині господарі могли зрівнювати рахунок, але гол Мікі ван де Вена було скасовано через офсайд після перегляду відеоповтору (VAR).

На 27-й хвилині "гармаші" відзначилися вдруге. Букайо Сака отримав діагональ від Кая Гаверца, змістився в центр та точно пробив у дальній кут.

На 38-й хвилині "Арсенал" забив третій м'яч. Гаверц з кількох метрів розстріляв ворота ударом головою після подачі Деклана Райса з кутового.

У другому таймі підопічні Ангелоса Постекоглу майже змогли оформити камбек. На 64-й хвилині голкіпер "канонірів" Давид Рая помилився з передачею від власних воріт і захисник "шпор" Крістіан Ромеро моментально покарав його за це, відправивши м'яч до сітки.

На 87-й хвилині "Тоттенгем" впритул наблизився до "Арсенала" в рахунку. Райс замість м'яча вдарив ногою суперника у своєму штрафному – арбітр передивився епізод на VAR і призначив пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Сон Хин Мін.

Наприкінці гри "шпори" великими силами атакували в надії забити третій гол у уникнути поразки, але "Арсенал" стримав натиск та здобув важливі три очки.

Огляд матчу "Тоттенгем" – "Арсенал"

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