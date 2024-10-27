"Арсенал" без Зінченка не втримав перемогу над "Ліверпулем" у результативному матчі АПЛ (відео)

Українець провів весь поєдинок на лавці для запасних.

"Арсенал" та "Ліверпуль" зіграли внічию в центральному матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 2:2 .

На 9-й хвилині протистояння "канонірів" вивів уперед Букайо Сака. Мерсисайдці відігралися на 18-й хвилині зусиллями Вірджила Ван Дейка.

Але на перерву господарі все одно пішли за переваги в рахунку, адже на 43-й хвилині відзначився Мікель Меріно.

Утім, втримати перемогу підопічні Мікеля Артети не зуміли. На 81-й хвилині Мохамед Салах вирвав нічию для команди Арне Слота.

Зазначимо, що український захисник "гармашів" Олександр Зінченко провів весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу "Арсенал" – "Ліверпуль"

Після цього поєдинку "Арсенал" (18 очок) посідає третє місце в АПЛ. "Ліверпуль" (22 бали) перебуває на другій позиції. Лідирує у чемпіонаті "Манчестер Сіті" (23 пункти).

У наступному турі АПЛ "каноніри" 2 листопада на виїзді позмагаються з "Ньюкаслом", а мерсисайдці того ж дня приймуть "Брайтон".

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