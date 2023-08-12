"Арсенал" без Зінченка непростою перемогою стартував у новому сезоні АПЛ

"Каноніри" обіграли "Ноттінгем Форест" із перевагою в один м'яч.

Лондонський "Арсенал" на власному полі здолав "Ноттінгем Форест" у матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 .

Підопічні Мікеля Артети вийшли вперед на 26-й хвилині – Едді Нкетіа забив після передачі Габріела Мартінеллі.

Всього через шість хвилин господарі подвоїли свою перевагу – Букайо Сака завдав класного удару, а в ролі асистента виступив Вільям Саліба.

Спокійно довести справу до перемоги "канонірам" не вдалося. У другому таймі "лісники" відквитали один м'яч – Тайво Авонії скористався пасом Ентоні Еланги на 82-й хвилині. Однак врятуватися від поразки гості все ж не зуміли.

Українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки "Арсенала" на цю гру через травму.

У другому турі АПЛ суперником "гармашів" 21 серпня буде "Крістал Пелас", а "Ноттінгем Форест" 18 серпня прийматиме новачка елітного дивізіону "Шеффілд Юнайтед".

Нагадаємо, раніше "Арсенал" у серії пенальті здолав "Манчестер Сіті" в матчі за Суперкубок Англії.

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