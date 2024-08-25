"Арсенал" без Зінченка обіграв "Астон Віллу" в центральному матчі другого туру АПЛ

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді здобув перемогу над "Астон Віллою" в матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився з рахунком 0:2 .

У першому таймі командам не вдалося змінити рахунок на табло. У середині другої половини зустрічі підопічні Мікеля Артети вийшли вперед – точного удару на 67-й хвилині завдав Леандро Троссард.

На 77-й хвилині "каноніри" закріпили свою перевагу в рахунку – Томас Партей відзначився голом після передачі, яку зробив Букайо Сака. Підопічні Унаї Емері нічим відповісти не зуміли.

Зазначимо, що Зінченко весь матч провів на лавці для запасних. На позиції лівого захисника у стартовому складі вийшов Юррієн Тімбер, якого на 80-й хвилині замінив Ріккардо Калафіорі.

Для "Арсенала" це друга поспіль перемога на старті нового сезону АПЛ, у першому турі лондонський клуб переміг "Вулвергемптон" з рахунком 2:0. "Гармаші" з 6 очками посідають третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

"Астон Вілла" зазнала першої поразки цього сезону. "Леви" перебувають на 12-му місці в АПЛ, маючи три залікові бали у своєму активі.

У третьому турі АПЛ "Арсенал" прийме "Брайтон", а "Астон Вілла" на виїзді зустрінеться з "Лестером". Обива матчі відбудуться 31 серпня.

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