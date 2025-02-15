"Арсенал" без Зінченка обіграв "Лестер" і продовжив гонитву за "Ліверпулем" в АПЛ (відео)

"Арсенал" на виїзді здобув перемогу над "Лестером" у матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Кінг Павер" у Лестері завершився з рахунком 0:2 .

Обидва голи "каноніри" забили під завісу протистояння. Дубль оформив Мікель Меріно, який на 69-й хвилині вийшов на заміну замість Рахіма Стерлінга. Іспанський півзахисник відзначився голами на 81-й і 87-й хвилинах. Асистували йому Ітан Нванері та Леандро Троссард.

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко провів весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу "Лестер" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Арсенал" (53 очки) продовжує посідати друге місце в АПЛ і скоротив відставання від "Ліверпуля" (57 балів), який з матчем у запасі лідирує. "Лестер" (17 пунктів) залишається у зоні вильоту, на 18-й позиції.

У наступному турі команда Мікеля Артети 22 лютого прийме "Вест Гем", а "лисиці" днем раніше вдома зустрінуться з "Брентфордом" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

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