"Арсенал" без Зінченка обіграв "Манчестер Юнайтед" і повернувся на перше місце в АПЛ (відео)

Перед заключним туром "каноніри" зберігають шанси поборотися з "Манчестер Сіті" за титул.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді здолав "Манчестер Юнайтед" у матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цьому протистоянні команда Мікеля Артети забила в першому таймі. На 20-й хвилині зустрічі Леандро Троссард замкнув простріл від Кая Гаверца.

Зінченко провів весь поєдинок на лавці для запасних. Цього сезону 27-річний українець взяв участь у 26 матчах "канонірів" у чемпіонаті Англії, в яких забив один гол і зробив два асисти.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Арсенал" (86 очок) вийшов на перше місце в АПЛ, посунувши "Манчестер Сіті" (85 балів) на другу сходинку. Проте команда Хосепа Гвардіоли має матч у запасі. "Манчестер Юнайтед" (54 пункти) залишився на восьмій позиції.

"Гармашам" залишилося зіграти лише один поєдинок у поточному розіграші АПЛ – 19 травня вдома проти "Евертона" українця Віталія Миколенка. Паралельно "Манчестер Сіті" прийматиме "Вест Гем". Перед цим "городяни" 14 травня на виїзді зустрінуться з "Тоттенгемом" у перенесеному матчі 34-го туру чемпіонату Англії.

Що стосується "Манчестер Юнайтед", то для команди Еріка тен Гага сезон АПЛ завершиться матчами з "Ньюкаслом" (15 травня, вдома) та "Брайтоном" (19 травня, в гостях).

Нагадаємо, 25 травня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться фінал Кубка Англії, в якому за трофей поборються "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед".

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