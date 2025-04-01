"Арсенал" без Зінченка обіграв "Фулгем" і продовжив гонитву за лідером АПЛ (відео)

"Арсенал" / © Associated Press

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"Арсенал" переміг "Фулгем" у домашньому матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершилася з рахунком 2:1 .

"Каноніри" відкрили рахунок на 37-й хвилині поєдинку, коли точного удару завдав Мікель Меріно.

У другому таймі підопічні Мікеля Артети подвоїли свою перевагу – на 73-й хвилині гол забив Букайо Сака.

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На 90+4-й хвилині гості відквитали один м'яч зусиллями Родрігу Муніза, але від поразки це їх не врятувало.

Український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко провів весь матч на лавці для запасних.

Цього сезону в активі 28-річного українця 10 поєдинків в АПЛ, у яких він не відзначався результативними діями.

Огляд матчу "Арсенал" – "Фулгем"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Арсенал" (61 очко) продовжує посідати друге місце в АПЛ. "Гармаші" скоротили відставання від лідера чемпіонату – "Ліверпуля" – до 9 балів, але мерсисайдці ще мають матч у запасі.

Своєю чергою, "Фулгем" з 45 заліковими пунктами розташовується на восьмій сходинці елітного дивізіону чемпіонату Англії.

У наступному турі АПЛ "каноніри" 5 квітня на виїзді позмагаються з "Евертоном", за який виступає український захисник Віталій Миколенко. Днем пізніше "дачники" прийматимуть "Ліверпуль".