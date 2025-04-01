ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

"Арсенал" без Зінченка обіграв "Фулгем" і продовжив гонитву за лідером АПЛ (відео)

"Каноніри" до 9 очок скоротили відставання від "Ліверпуля", який ще має матч у запасі.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал"

"Арсенал" / © Associated Press

"Арсенал" переміг "Фулгем" у домашньому матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершилася з рахунком 2:1.

"Каноніри" відкрили рахунок на 37-й хвилині поєдинку, коли точного удару завдав Мікель Меріно.

У другому таймі підопічні Мікеля Артети подвоїли свою перевагу – на 73-й хвилині гол забив Букайо Сака.

На 90+4-й хвилині гості відквитали один м'яч зусиллями Родрігу Муніза, але від поразки це їх не врятувало.

Український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко провів весь матч на лавці для запасних.

Цього сезону в активі 28-річного українця 10 поєдинків в АПЛ, у яких він не відзначався результативними діями.

Огляд матчу "Арсенал" – "Фулгем"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Арсенал" (61 очко) продовжує посідати друге місце в АПЛ. "Гармаші" скоротили відставання від лідера чемпіонату – "Ліверпуля" – до 9 балів, але мерсисайдці ще мають матч у запасі.

Своєю чергою, "Фулгем" з 45 заліковими пунктами розташовується на восьмій сходинці елітного дивізіону чемпіонату Англії.

У наступному турі АПЛ "каноніри" 5 квітня на виїзді позмагаються з "Евертоном", за який виступає український захисник Віталій Миколенко. Днем пізніше "дачники" прийматимуть "Ліверпуль".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie