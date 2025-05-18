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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Арсенал" без Зінченка переміг "Ньюкасл" і виборов путівку до Ліги чемпіонів (відео)

"Каноніри" наступного сезону знову гратимуть у найпрестижнішому єврокубку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал" – "Ньюкасл"

"Арсенал" – "Ньюкасл" / © Associated Press

"Арсенал" переміг "Ньюкасл" у домашньому матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у зустрічі "каноніри" забили на 55-й хвилині – Деклан Райс потужно пробив з-за меж штрафного майданчика після передачі Мартіна Едегора.

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко весь матч провів на лавці для запасних.

Огляд матчу "Арсенал" – "Ньюкасл"

Цією перемогою "Арсенал" (71 очко) гарантував собі путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Команда Мікеля Артети закріпилася на другому місці в АПЛ.

"Ньюкасл" (66 балів) посідає третю позицію та в останньому турі чемпіонату Англії продовжить боротися за потрапляння до найпрестижнішого єврокубка. Для цього необхідно фінішувати у топ-5.

У заключному турі АПЛ "гармаші" на виїзді позмагаються із "Саутгемптоном", а "сороки" приймуть "Евертон". Матчі відбудуться 25 травня.

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