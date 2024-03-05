"Арсенал" без Зінченка познущався з аутсайдера АПЛ і продовжив гонитву за чемпіонством (відео)

Успіх у грі з "Шеффілд Юнайтед" дозволив "канонірам" впритул наблизитися до "Ліверпуля" та "Манчестер Сіті".

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді розтрощив "Шеффілд Юнайтед" у заключному матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Бремолл Лейн" у Шеффілді завершився з рахунком 0:6 .

Підопічні Мікеля Артети вирішили долю зустрічі ще в першому таймі, п'ять разів вразивши ворота суперника.

На 5-й хвилині гри рахунок відкрив капітан "канонірів" Мартін Едегор. На 13-й хвилині автоголом відзначився захисник господарів Джейден Богл. Ще через дві хвилини за лондонський клуб забив Габріел Мартінеллі.

На 25-й хвилині Кай Гаверц став автором четвертого м'яча "гармашів" у цьому матчі, а на 39-й хвилині результативного удару завдав Деклан Райс.

Друга половина поєдинку вийшла менш багатою на голи. На 58-й хвилині Бен Вайт забив шостий м'яч у ворота господарів поля, який у підсумку став останнім у цьому протистоянні.

Зазначимо, що Зінченко не потрапив до заявки лондонців на цю гру. Українець продовжує відновлюватися після травми литкового м'яза.