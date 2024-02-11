"Арсенал" без Зінченка познущався з "Вест Гема" та наздогнав "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)

Підопічні Мікеля Артети сповна відплатили "молотобійцям" за поразку в першому колі.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка розтрощив "Вест Гем" у виїзному матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок між лондонськими клубами завершився з рахунком 0:6 на користь "канонірів".

Підопічні Мікеля Артети зняли питання щодо переможця зустрічі ще в першому таймі, чотири рази вразивши сітку воріт "молотобійців". На 32-й хвилині рахунок у грі відкрив Вільям Саліба, забивши головою після подачі з кутового від Деклана Райса.

На 41-й хвилині Букайо Сака подвоїв перевагу "гармашів", реалізувавши пенальті. Ще через три хвилини "Арсенал" зробив рахунок розгромним – Габріел ударом головою замкнув подачу зі штрафного у виконанні Райса.

На 45+2-й хвилині "каноніри" забили четвертий м'яч – Леандро Троссард поклав м'яч у дальню "дев'ятку", скориставшись пасом Мартіна Едегора.

У другому таймі команда Артети не зупинилася й продовжила тішити власних уболівальників яскравою атакувальною грою. На 63-й хвилині Сака оформив дубль, з меж штрафного точно пробивши у ближній кут після передачі Едегора.

На 66-й хвилині м'яч ушосте побував у воротах "Вест Гема" – Райс завдав класного удару в дальній кут з-за меж карного майданчика. Асистом відзначився Бен Вайт.

Зазначимо, що Зінченко не потрапив до заявки "Арсенала" на цей матч через травму, яку отримав у переможному поєдинку минулого туру проти "Ліверпуля".

Огляд матчу "Вест Гем" – "Арсенал"

Таким чином, "каноніри" надпереконливо помстилися "молотобійцям" за поразку в першому колі поточного сезону АПЛ. Тоді "Арсенал" із Зінченком на полі вдома програв "Вест Гему" з рахунком 0:2.

"Арсенал" (52 бали) залишився на третьому місці в АПЛ. "Каноніри" наздогнали "Манчестер Сіті" за набраними очками, але команда Хосепа Гвардіоли має матч у запасі. Лідирує "Ліверпуль" з 54 заліковими пунктами. "Вест Гем" (36 очок) посідає восьму позицію.

У наступному турі "Арсенал" 17 лютого на виїзді зіграє проти "Бернлі", а "Вест Гем" того ж дня завітає в гості до "Ноттінгема".

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