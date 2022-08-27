"Арсенал" без Зінченка продовжив переможну серію в АПЛ

У суботу, 27 серпня, в рамках 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Арсенал" приймав "Фулгем".

Лондонський "Арсенал" у домашньому матчі АПЛ здолав "Фулгем" - 2:1 .

Рахунок матчу був відкритий у другому таймі. Гості вийшли вперед завдяки голу Александара Мітровіча. За кілька хвилин "Арсеналу" вдалося зрівняти рахунок - відзначився Мартін Едегор.

За п'ять хвилин до кінця основного часу Габріел вирвав для "канонірів" перемогу.

Українець Олександр Зінченко не брав участі у цьому поєдинку через ушкодження. Це перший поєдинок "Арсенала" в АПЛ, в якому не грав Зінченко.

"Арсенал" не зазнав жодної поразки в новому сезоні АПЛ та 12 очками лідирує у турнірній таблиці. "Фулгем" має 5 очків та перебуває на 11 місці;

У наступному турі команда Зінченка зустрінеться з "Астон Віллою", а "Фулгем" зіграє з "Брайтоном".

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