"Арсенал" без Зінченка програв "Ліверпулю" та вилетів з Кубка Англії (відео)

"Мерсисайдці" обіграли "канонірів" і вийшли до 1/16 фіналу Кубка Англії.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка зазнав поразки від "Ліверпуля" в матчі 1/32 фіналу Кубка Англі. Напружений поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 0:2 .

У першому таймі "каноніри" домінували над "мерсисайдцями", однак жодній з команд забити так і не вдалося. На 11-й хвилині чудовий шанс мав капітан лондонського клубу Мартін Едегор, але ударом з меж штрафного влучив у поперечину.

"Ліверпуль" створив свій найкращий момент перед перервою, коли Трент Александер-Арнольд з правого флангу штрафного також поцілив у верхній каркас воріт.

У другому таймі команда Юргена Клоппа вирівняла гру та зуміла схилити шальки терезів на свій бік. Спочатку на 78-й хвилині Діогу Жота після навісу з кутового головою пробив у поперечину.

А на 80-й хвилині "Ліверпуль" відкрив рахунок у матчі – польський захисник "гармашів" Якуб Ківьор після подачі зі штрафного з лівого флангу головою зрізав м'яч у власні ворота.

У компенсований час підопічні Клоппа остаточно зняли питання щоло переможця зустрічі – на 90+5-й хвилині Луїс Діас у швидкій контратаці послав м'яч у ближню "дев'ятку" після пасу Діогу Жоти.

Зазначимо, що Зінченко не потрапив до заявки "Арсенала" на кубковий поєдинок з "Ліверпулем" через травму.

Огляд матчу "Арсенал" – "Ліверпуль"

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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