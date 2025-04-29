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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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29
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"Арсенал" без Зінченка програв ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів (відео)

Парижани на виїзді здолали "канонірів", збільшивши свої шанси у двоматчевому протистоянні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал" – ПСЖ

"Арсенал" – ПСЖ / © Associated Press

Англійський "Арсенал" програв французькому ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 0:1.

Парижани відкрили рахунок уже на 4-й хвилині зустрічі – Хвіча Кварацхелія з лівого флангу штрафного майданчика віддав передачу в центр на Усмана Дембеле, а той ударом з відскоком від газону рикошетом від дальньої стійки відправив м'яч у ворота "канонірів".

Перед перервою команда Мікеля Артети створила чудовий момент, але після удару Габріеля Мартінеллі в дальній кут парижан врятував Джанлуїджі Доннарумма.

На старті другого тайму "Арсенал" знову був близький до того, щоб зрівняти рахунок. На 47-й хвилині Мікель Меріно ударом головою замкнув подачу Деклана Райса зі штрафного, але після перегляду VAR гол було скасовано через офсайд.

На 55-й хвилині "гармаші" укотре загрожували воротам підопічних Луїса Енріке, проте Доннарумма і цього разу здійснив розкішний сейв, потягнувш удар Леандро Троссара в дальній кут.

Наприкінці поєдинку "Арсенал" став грати ризикованіше, що призвело до небезпечних моментів біля воріт лондонського клубу. На 84-й хвилині Бредлі Баркола, який вийшов на заміну, зовсім трішки не влучив у дальній кут.

А ще через хвилині Гонсалу Рамуш, який також вийшов на заміну в другому таймі, з меж штрафного з носка потужно пробив у поперечину.

Український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко провів весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу "Арсенал" – ПСЖ

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між ПСЖ і "Арсеналом" відбудеться у середу, 7 травня, в Парижі.

В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів зійдуться каталонська "Барселона" та міланський "Інтер".

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

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