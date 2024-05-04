"Арсенал" без Зінченка розбив "Борнмут" із Забарним та відірвався від "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)

"Каноніри" на чотири бали випереджають "городян", які мають дві гри в запасі.

"Арсенал" Олександра Зінченка розгромив "Борнмут" Іллі Забарного в домашньому матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок між командами українців закінчився з рахунком 3:0 .

Підопічні Мікеля Артети вийшли вперед під завісу першого тайму – на 45-й хвилині пенальті реалізував Букайо Сака після того, як голкіпер "вишень" Марк Траверс збив Кая Гаверца у власному штрафному майданчику.

У другій половині зустрічі "гармаші" збільшили свою перевагу в рахунку. На 70-й хвилині Леандро Троссард на лівому фланзі штрафного отримав передачу від Деклана Райса та відправив м'яч у дальній кут.

На 73-й хвилині гості могли скоротити відставання, але гол Антуана Семеніо після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через порушення правил.

На 86-й хвилині вже "каноніри" були близькими до взяття воріт, але красивий гол Габріела у дальню "дев'ятку" не було зараховано через офсайд.

І все ж, "Арсенал" забив третій м'яч. У компенсований час, на 90+7-й хвилині, Райс відзначився після передачі Габріела Жезуса.

Зазначимо, що Забарний провів весь поєдинок у складі "Борнмута", а ось Зінченко з лавки запасних "Арсенала" на поле так і не вийшов.

Огляд матчу "Арсенал" – "Борнмут"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Арсенал" (83 очки) зміцнив своє лідерство в АПЛ. Команда Артети на чотири бали відірвалася від "Манчестер Сіті", який має два матчі в запасі. "Борнмут" (48 пунктів) посідає десяту позицію.

У наступному турі АПЛ "каноніри" 12 травня на виїзді зіграють проти "Манчестер Юнайтед". Днем раніше підопічні Андоні Іраоли приймуть "Брентфорд" ще одного українця Єгора Ярмолюка.

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