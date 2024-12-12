"Арсенал" без Зінченка розбив "Монако" у ЛЧ, "Бенфіка" з Трубіним взяла очко проти "Болоньї" (відео)

Завершилися ще два матчі 6-го туру найпрестижнішого єврокубка за участю команд українців.

У поєдинках шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 "Арсенал" українського захисника Олександра Зінченка на своєму полі розгромив "Монако" ( 3:0 ), а "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна вдома зіграла внічию з "Болоньєю" ( 0:0 ).

У лондонському матчі дубль оформив Букайо Сака, відзначившись голами на 34-й і 78-й хвилинах. Ще один м'яч у ворота французького клубу на 88-й хвилині забив Кай Гаверц.

Зінченко не потрапив до заявки на цей поєдинок через травму.

Завдяки цій перемозі "Арсенал" (13 очок) піднявся на третє місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Монако" з 10 балами опустився на 16-ту позицію.

У наступному турі ЛЧ підопічні Мікеля Артети 22 січня приймуть загребське "Динамо", а "монегаски" днем раніше вдома зіграють з "Астон Віллою".

Огляд матчу "Арсенал" – "Монако"

Буде додано незабаром.

У зустрічі в Лісабоні між "Бенфікою" та "Болоньєю" жодного м'яча забито не було. Український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін провів на полі весь матч, за який італійська команда завдала лише один удар у площину його воріт.

Після шести турів "Бенфіка" (10 очок) перебуває на 15-му місці в таблиці ЛЧ. "Болонья" з 2 пунктами розташовується на 33-й сходинці та втратила будь-які шанси на вихід до плейоф.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Болонья"

Буде додано незабаром.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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